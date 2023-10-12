我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9年前紐約上州華人1家4口滅門案 警重啟調查

世說新聞╱直擊無人駕駛計程車 為何活春宮頻發

加薩周圍集結戰車 以色列軍事首領：開戰時刻已到

中央社／耶路撒冷-加薩-特拉維夫12日綜合外電報導
以色列軍事首領哈勒維。(新華社)
以色列軍事首領哈勒維。(新華社)

以色列在加薩走廊（Gaza Strip）附近集結戰車，準備發動地面入侵，以殲滅統治當地的巴勒斯坦武裝集團哈瑪斯，以國軍事首領表示，「現在是時候開戰了」。

路透報導，以色列政府尋求為以國的因應措施贏得支持，向美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和北大西洋公約組織（NATO）國防官員展示孩童與平民周末在以色列遭哈瑪斯（Hamas）殺害的血淋淋畫面。

布林肯說，以國展示一名小寶寶「全身布滿彈孔」、士兵遭斬首、年輕人在車裡被燒死的畫面。他說：「這簡直是最糟糕的惡行，真的超出我們的理解範圍。」

這是以國史上巴勒斯坦武裝分子犯下死傷最慘重的一次攻擊，以色列矢言採取報復行動。

布林肯和全球各國一樣呼籲以色列展現克制，同時重申美方的支持，說「我們會永遠與你們同在」。

布林肯今天預計將在約旦會見約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II），和遭以色列占領的約旦河西岸（West Bank）巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），作為旨在阻止戰爭失控的中東行一環。

布林肯計劃訪問美國關鍵盟友卡達、沙烏地阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合大公國，部分國家對哈瑪斯具影響力。哈瑪斯為伊斯蘭主義團體，獲伊朗撐腰。

以色列軍事首領哈勒維（Herzi Halevi）表示，以國將從加薩周遭的安全失敗經驗中汲取教訓，這些失敗導致了這次攻擊發生。他說：「我們會學習、調查，但現在是時候開戰了。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，美國軍方對以色列的安全援助不設限，還說華府希望以色列軍方在對哈瑪斯執行戰爭時能「做對的事」。

奧斯汀預計明天將來到以色列，計畫將會晤以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

以色列 布林肯 哈瑪斯

上一則

以哈衝突金正恩也參一腳？哈瑪斯士兵疑拿北韓製武器

延伸閱讀

以哈衝突金正恩也參一腳？哈瑪斯士兵疑拿北韓製武器

以哈衝突金正恩也參一腳？哈瑪斯士兵疑拿北韓製武器
以色列總理公開「哈瑪斯屠殺嬰兒照」 怒斥：泯滅人性

以色列總理公開「哈瑪斯屠殺嬰兒照」 怒斥：泯滅人性
原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死
遭挾持20小時 以色列婦下廚餵飽哈瑪斯 撐到員警兒營救

遭挾持20小時 以色列婦下廚餵飽哈瑪斯 撐到員警兒營救

熱門新聞

巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
以色列南部城鎮史德洛特（Sderot）建築遭哈瑪斯摧毀，以色列軍人拉起封鎖線，攝於8日。示意圖。（歐新社）

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

2023-10-08 08:57
以色列與巴勒斯坦爆發嚴重衝突，中國學者認為，此次事件凸顯以色列邊境系統、邊檢系統都失靈了。（美聯社）

以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

2023-10-08 07:33

超人氣

更多 >
最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒

最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元