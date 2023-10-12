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遭挾持20小時 以色列婦下廚餵飽哈瑪斯 撐到員警兒營救

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遭挾持20小時 以色列婦下廚餵飽哈瑪斯 撐到員警兒營救

編譯羅方妤／即時報導
以色列婦女瑞秋．埃德里和丈夫日前在加薩附近40公里以國南部城鎮奧法基姆的家中，遭五名武裝團體哈瑪斯成員挾持20小時。（擷取自YouTube）
以色列婦女瑞秋．埃德里和丈夫日前在加薩附近40公里以國南部城鎮奧法基姆的家中，遭五名武裝團體哈瑪斯成員挾持20小時。（擷取自YouTube）

紐約郵報報導，以色列婦女瑞秋．埃德里（Rachel Edri）和丈夫埃德里（David Edri）日前在加薩附近40公里以國南部城鎮奧法基姆（Ofakim）的家中，遭五名武裝團體哈瑪斯成員挾持20小時。瑞秋透過為哈瑪斯成員下廚，提供食物，成功撐到擔任員警的兒子埃維（Evi）帶著一支特警隊前來救援。

瑞秋在被挾持期間親自下廚，確保哈瑪斯成員吃飽喝足。她告訴美國ABC新聞：「我知道他們只要肚子餓，就會生氣。」

瑞秋也提供哈瑪斯份子餅乾、咖啡、零卡可樂和水，還與他們談天。她告訴以國「國土報」（Haaretz）：「我告訴他，我必須注射胰島素，試圖分散他們的注意力，避免讓他們知道我的孩子是員警。我還跟他說：『我教你希伯來語，那你教我阿拉伯語。』我知道這是生死攸關的問題。」

ABC新聞指出，埃維配備手槍走進父母家的時候，發現哈瑪斯成員扼住母親瑞秋的喉嚨，另一隻手拿著手榴彈，威脅要殺死瑞秋。瑞秋則偷偷舉起手向埃維示意，表示家中有五名哈瑪斯成員。最後，由一支特警隊接手救援任務，成功救出埃德里夫婦。

影音來源：ABC7 YouTube

哈瑪斯 加薩 咖啡

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