遭國際刑事法院通緝後首出訪 普亭抵達吉爾吉斯

圖為普亭（Vladimir Putin，左）與吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov，右）見面。歐新社

俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）今天抵達中亞國家吉爾吉斯，是他今年3月遭國際刑事法院（International Criminal Court）發布逮捕令以來首度踏出國門。

法新社報導，國際刑事法院以將烏克蘭 兒童「非法遣送」至俄國為由對普亭發布逮捕令。國際刑事法院要求成員國在普亭踏入該國國門之際將他逮捕，但吉爾吉斯並非國際刑事法院成員國。

俄羅斯新聞機構塔斯社（TASS）、國際傳真社（Interfax）和俄羅斯新聞社（RIA Novosti）今天清晨報導，普亭已抵達吉爾吉斯。

普亭此行預計將會見吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov），並與盟友白俄羅斯 總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）及其他區域領袖一同出席獨立國協（Commonwealth of Independent States）峰會。

長期執政的普亭去年2月下令進攻烏克蘭以來，鮮少離開國境。

普亭今年僅去過俄羅斯占領的烏克蘭部分地區，而他上一次出訪行程是於去年12月前往白俄羅斯和吉爾吉斯，這種情形與他先前執政時期頻繁出訪大相逕庭。

普亭接下來計劃前往北韓和中國訪問，這是俄羅斯陷入孤立的跡象。

莫斯科當局把普亭可能在國外遭逮捕的情形比作戰爭行為，將國際刑事法院發出的逮捕令視為「非法」。

不過，俄羅斯實際上已採取預防措施。俄國今年8月派出外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代替普亭出席在國際刑事法院成員國南非舉行的金磚五國（BRICS）峰會。