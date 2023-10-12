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加薩走廊增至1354死 內唐亞胡：必須摧毀哈瑪斯

中央社加薩市12日綜合外電報導
圖為12日在加薩城哈瑪斯武裝分子從加薩走廊海岸向以色列發射火箭。歐新社
圖為12日在加薩城哈瑪斯武裝分子從加薩走廊海岸向以色列發射火箭。歐新社

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部表示，加薩走廊遭受以色列攻擊的死亡人數持續攀升，目前至少1354死。

法新社報導，加薩走廊衛生部表示，至少「1354名市民罹難，另有6049人受到不同程度的傷勢」。這更新了今天黎明公布約1200人死亡的數字。

紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross, ICRC）近東與中東主任卡柏尼（Fabrizio Carboni）今天表示，加薩走廊的人道情況將「很快變得難以控制」。

在卡柏尼發表以上言論之際，以色列正猛烈攻擊擁有230萬人口、由哈瑪斯控制的加薩走廊。哈瑪斯7日向以色列發動突襲，造成當地超過1200人死亡。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天誓言粉碎哈瑪斯，敦促世界以對待伊斯蘭國（Islamic State）的方式來對待這個伊斯蘭主義武裝團體。

內唐亞胡會見來訪的國務卿布林肯（Antony Blinken）時表示：「如同伊斯蘭國被摧毀一樣，哈瑪斯也將被摧毀。必須以對待伊斯蘭國的態度來對待哈瑪斯。」

以色列已召集36萬名後備軍人，準備發動可能的地面攻擊行動。這場由哈瑪斯對以色列發動血腥大規模突襲引發的戰爭，已奪去雙方一共至少2500人性命。

哈瑪斯 以色列 加薩

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