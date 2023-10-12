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西班牙外長：歐盟應持續提供巴勒斯坦人道援助

中央社馬德里12日專電
西班牙代理外交部長阿爾巴雷斯表態，認為歐盟應持續對巴勒斯坦提供經濟援助，強調該地人民不該因爲哈瑪斯的恐怖行動受懲罰。（美聯社）
西班牙代理外交部長阿爾巴雷斯表態，認為歐盟應持續對巴勒斯坦提供經濟援助，強調該地人民不該因爲哈瑪斯的恐怖行動受懲罰。（美聯社）

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯突襲以色列後，西班牙代理外交部長阿爾巴雷斯表態，認為歐盟應持續對巴勒斯坦提供經濟援助，強調該地人民不該因爲哈瑪斯的恐怖行動受懲罰。

作為巴勒斯坦最大的經濟援助者，歐盟內部在激進團體哈瑪斯（Hamas）突襲以色列後，針對是否持續對巴勒斯坦提供金援，一度意見分歧。

西班牙國家報（El País）報導，歐盟執行委員會（European Commission）負責睦鄰擴大事務執委瓦爾赫利（Oliver Varhelyi）9日單方面在社群媒體X上，宣布立即「暫停」6.91億歐元對巴勒斯坦的援助款項，並將重新審查所有發展援助計畫。

來自匈牙利的瓦爾赫利還說，現在必須解決和平、寬容和共存的基礎問題；煽動仇恨、暴力以及美化恐怖已經毒害太多心靈，「我們現在需要採取行動」。

西班牙代理外交、歐盟暨合作部長阿爾巴雷斯（José Manuel Albares）近日接受西班牙卡迪納塞電台（Cadena Ser）訪問時，堅決捍衛歐盟與巴勒斯坦持續合作的重要性。

阿爾巴雷斯表示，雙方的合作必須繼續，而且根據目前情勢，巴勒斯坦人民將會需要大量的人道主義援助，「我們不應將哈瑪斯恐怖組織與巴勒斯坦人民混為一談」。他認為，暫停援助將會造成「反效果」。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也挺身而出，在社群媒體X上反駁瓦爾赫利的聲明，他保證歐盟對於巴勒斯坦人民的援助不會暫停。

來自西班牙的波瑞爾指出，切斷金援只會懲罰到巴勒斯坦平民百姓，除了損害歐盟在中東的利益，更會「進一步助長恐怖分子的氣焰」。

除了西班牙以外，愛爾蘭、比利時、盧森堡、義大利等歐盟成員國，都對瓦爾赫利的片面聲明不以為然，宣布將繼續給予巴勒斯坦發展與人道援助。

在瓦爾赫利片面表態造成歐盟內部紛擾後，歐盟也公布聲明表示，將不會暫停對巴勒斯坦提供人道主義金援。聯合國指出，目前巴勒斯坦共有超過200萬人依賴人道主義援助，其中包括100萬名兒童。

歐盟之前承諾在2021至2024年間，向巴勒斯坦提供約11.8億歐元的經濟支持。

歐盟執委會發言人9日公開保證，歐盟對巴勒斯坦的援助計劃是透過非政府組織和其他合作夥伴負責執行，「歐盟不直接或間接資助哈瑪斯組織與其恐怖活動」。除了人道主義援助資金外，歐盟也為巴勒斯坦的教育、民主和永續經濟等項目提供資金。

巴勒斯坦 歐盟 哈瑪斯

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