我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024年社安金生活成本調整3.2% 每月多拿59元

華郵：眾院議長換人 援烏經費是否生變難預測

以巴衝突 伊朗呼籲伊斯蘭、阿拉伯國家對抗以色列

中央社德黑蘭12日綜合外電報導
伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）呼籲伊斯蘭和阿拉伯國家合作，共同對抗以色列。（路透）
伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）呼籲伊斯蘭和阿拉伯國家合作，共同對抗以色列。（路透）

隨著巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）對以色列發動突襲、引發以色列發動致命戰爭，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）呼籲伊斯蘭和阿拉伯國家合作，共同對抗以色列。

法新社報導，在哈瑪斯的周末強烈攻勢中，數以百計戰鬥人員透過車輛、空中和海上方式越過邊界進入以色列，在大量火箭彈的掩護下奪走1200人性命，並將150人劫為人質。

另外有1200人在以色列對加薩走廊（Gaza Strip）發動的空襲中被殺害，以色列同時正「全面圍困」這塊擁有240萬人口的貧困巴勒斯坦飛地。

萊希在昨晚與敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的電話會談中表示：「今天，所有伊斯蘭和阿拉伯國家，以及全球所有自由人士必須達成嚴肅的一致和合作，阻止這個猶太復國主義政權對受壓迫的巴勒斯坦民族犯下的罪行。」

伊朗總統府網站今天寫道，萊希提到，為了阻止「猶太復國主義人士對巴勒斯坦人實施種族滅絕」，伊朗會「儘快」與伊斯蘭國家達成一致立場。

支持哈瑪斯的伊朗7日稱讚哈瑪斯對以色列突襲，但堅決否認參與此次行動。

在與巴夏爾．阿塞德的通話中，萊希還抨擊近期與以色列關係正常化，或正在討論和以色列建立關係的阿拉伯國家。

萊希表示：「今天，所有那些以捍衛巴勒斯坦人民權利為藉口，而公開與猶太復國主義政權建立關係的國家都已蒙羞，這也已向全世界證明，猶太復國主義政權正在最虛弱的狀態。」

巴夏爾．阿塞德在通話中同樣強調「阿拉伯和伊斯蘭層級必須迅速採取行動保護巴勒斯坦人民，尤其是在加薩走廊，以及制止以色列針對兒童和婦女發動襲擊」。

以色列 巴勒斯坦 伊朗

上一則

以巴衝突25美公民死 布林肯：美會一直挺以色列

下一則

中國特使和以色列官員通話 籲盡快停火

延伸閱讀

以巴衝突25美公民死 布林肯：美會一直挺以色列

以巴衝突25美公民死 布林肯：美會一直挺以色列
以色列宣稱 哈瑪斯突襲現場發現伊斯蘭國黑旗

以色列宣稱 哈瑪斯突襲現場發現伊斯蘭國黑旗
厄多安和哈瑪斯談放人 批以色列轟炸加薩是「大屠殺」

厄多安和哈瑪斯談放人 批以色列轟炸加薩是「大屠殺」
以軍準備進軍加薩地面行動 等待領導人做決定

以軍準備進軍加薩地面行動 等待領導人做決定

熱門新聞

巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
以色列南部城鎮史德洛特（Sderot）建築遭哈瑪斯摧毀，以色列軍人拉起封鎖線，攝於8日。示意圖。（歐新社）

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

2023-10-08 08:57
以色列與巴勒斯坦爆發嚴重衝突，中國學者認為，此次事件凸顯以色列邊境系統、邊檢系統都失靈了。（美聯社）

以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

2023-10-08 07:33

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒

最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫
秋季當令時蔬 新鮮好吃又便宜

秋季當令時蔬 新鮮好吃又便宜