以色列宣稱 哈瑪斯突襲現場發現伊斯蘭國黑旗

以色列軍方與駐外單位12日宣稱，哈瑪斯成員在突擊以色列大肆屠殺現場留下伊斯蘭國（IS）旗幟。但英國媒體表示，相關新聞無法核實。(擷自X平台 / Israel Defense Forces)

以色列 軍方跟駐外單位12日宣稱，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 成員在犯下兇殘暴行的現場留下伊斯蘭國（ISIS）的旗幟，並且再度重申「哈馬斯比伊斯蘭國更糟糕」的說法。

天空新聞台與紐約郵報報導，以色列國防軍（IDF）與以色列駐英國大使館 等官方機構在社群媒體平台「X」（前身為推特）都分享起出了伊斯蘭國黑旗的照片。

Isis flag uncovered post massacre in Kibbutz Sufa.



Let there be no confusion.



Hamas = ISIS#HamasISIS pic.twitter.com/wWK2vwGyNZ — Israel in the UK 🇮🇱🤝🇬🇧 (@IsraelinUK) October 12, 2023

以色列駐英國大使館在「X」官方帳號表示，蘇法集體農場（Kibbutz Sufa）屠殺現場發現伊斯蘭國旗幟。根據照片，旗幟就掛在鐵絲網上，貼文則寫道「伊斯蘭國＝哈瑪斯」。

Hamas brought ISIS flags to massacre Israeli children, women and men.



Hamas is a genocidal terrorist organization.



Hamas is worse than ISIS pic.twitter.com/j3BagCudor — Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2023

以軍分享的照片則可見到伊斯蘭國旗幟放在地面上，但沒有交代地點。貼文則寫道，「哈瑪斯帶著伊斯蘭國旗幟來屠殺以色列的小孩、女子與男人，哈瑪斯是一個種族滅絕恐怖組織，比伊斯蘭國更糟糕」。

天空新聞台指出，無法核實以方在「X」的貼文。

就在以軍與駐外機構發布起出伊斯蘭國旗幟的照片幾天之前，以色列總理內唐亞胡才情緒激昂地發表演說，把哈瑪斯比喻成伊斯蘭國，「自伊斯蘭國的暴行以來，哈瑪斯犯下的暴行就從未出現過。兒童被綁，跟他們的其他家人一起被處決，年輕女孩與男孩背部中槍、處決與其他我在此時不會描述的暴行」。

內唐亞胡宣稱，「哈瑪斯恐怖分子綑綁、焚燒與處決孩童，他們是幫野蠻人，哈瑪斯就是伊斯蘭國」。