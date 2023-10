以色列宣稱 哈瑪斯突襲現場發現伊斯蘭國黑旗

以色列 軍方跟駐外單位12日宣稱,巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 成員在犯下兇殘暴行的現場留下伊斯蘭國(ISIS)的旗幟,並且再度重申「哈馬斯比伊斯蘭國更糟糕」的說法。

天空新聞台與紐約郵報報導,以色列國防軍(IDF)與以色列駐英國大使館 等官方機構在社群媒體平台「X」(前身為推特)都分享起出了伊斯蘭國黑旗的照片。

Isis flag uncovered post massacre in Kibbutz Sufa.



Let there be no confusion.



Hamas = ISIS#HamasISIS pic.twitter.com/wWK2vwGyNZ