上BBC被要求譴責哈瑪斯 巴駐英大使嗆：要求過以國人譴責自己嗎？

巴勒斯坦駐英國大使佐姆洛特上BBC遭主持人要求譴責哈瑪斯。（截圖自X平台）

以巴衝突之際，巴勒斯坦 駐英國大使佐姆洛特（Husam Zomlot）持續遭到西方媒體抨擊和刁難，在接受BBC《新聞之夜》（Newsnight）節目和BBC新聞的採訪時，他透露自己有六名親人也在以色列 轟炸中喪命，但BBC主持人們似乎毫不在意，一再要求他譴責巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 ，令不少網友批評，缺乏同情心又不專業。

BBC《新聞之夜》節目X帳號近日發布訪問巴勒斯坦駐英國大使佐姆洛特的影片，在談論加薩地帶不斷增加的死亡人數時，他公布自己親屬死亡的消息。

"My cousin is not Hamas. These kids are not Hamas."



Husam Zomlot, Head of the Palestinian Mission to the UK, lost 6 family members amongst the almost 700 killed in Israeli strikes into Gaza.#Newsnight pic.twitter.com/Oih0hpWhxt — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) October 9, 2023

佐姆洛特痛心表示，「我的表姊妹，她的兩個孩子、她的丈夫、婆婆和其他兩個親戚都當場死亡。他們還有兩個年紀最小的孩子在加護病房，這真是令人心碎……他們只是坐在自己家裡就受到轟炸，整棟樓都被炸毀了」。

他補充說，巴勒斯坦人民「簡直就是以色列戰爭機器的活靶」，無處可去，也無處可藏。

面對喪親之痛的佐姆洛特，主持人沃克（Kirsty Wark）立即追問，「我剛剛說清楚了嗎？（所以你的意思是）你不能忍受（哈瑪斯）在以色列殺害平民的行為，對嗎？包括親人被綁架（也不行）？」

佐姆洛特立刻回應表示，他和巴勒斯坦外交使團的其他成員都「非常明確地反對針對各方平民的襲擊和傷害」，稱他們已「竭盡所能尋找一條不同的道路」，以避免暴力和實現和平。

接著他愈說情緒愈激動，稱「我的表姐妹不是哈瑪斯！這些孩子，4歲的，2歲的，他們也和哈瑪斯沒有任何關係。這個世界上的每個愚蠢想法都在懲罰那些與之無關的人。」但沃克無動於衷，冷漠打斷他稱「在以色列也有兒童死亡」。

稍早，佐姆洛特也在另一場BBC採訪做出反擊，批評BBC等西方主流媒體對以巴局勢進行偏頗報導，譴責這些媒體不公平對待巴勒斯坦。

This is why we refuse the condemnation paradigm repeated by mainstream media for decades including on @BBCNews last night. pic.twitter.com/LervbPPyZT — Husam Zomlot (@hzomlot) October 9, 2023

主持人數度想插話但都未能成功，佐姆洛特直指，「這不是支不支持哈瑪斯的問題，我在這裡是為了代表我的人民，我不是來譴責任何人的。如果一定要譴責誰，那就是你們所謂的『中東地區唯一民主國家』，以色列。」

聽到主持人不譴責哈瑪斯殺害平民時，佐姆洛特憤怒質問：「你採訪過多少次以色列官員？幾百次？在這個鏡頭前，以色列官員有幾次承認他們犯下戰爭罪行？你有要求他們譴責自己嗎？有嗎？你沒有。知道我為什麼拒絕回答這個問題嗎，因為我根本不認可這個問題的前提，這個問題的核心是對整件事的誤導，巴勒斯坦人總是被要求譴責自己！拜託，這是一個政治衝突問題，長久以來巴勒斯坦人的合法權利一直被否定，正確的起點是關注事情的根本原因。」

佐姆洛特繼續說，「你們這些西方主流媒體都是這樣，75年來，每當以色列人受難時，你就邀請我們來這裡，當巴勒斯坦人被殺時，你邀請過我嗎？過去48小時裡以色列發生了悲劇，但這樣的事在過去50年裡一直在巴勒斯坦人身上上演，你剛剛自己都介紹過，加薩是最大的露天監獄！」

佐姆洛特隨後將這段節目片段發布在個人X帳號上，並發文說，「這就是為什麼我們拒絕（西方）主流媒體幾十年來不斷重複的譴責模式」。