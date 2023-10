上BBC被要求譴責哈瑪斯 巴駐英大使嗆：要求過以國人譴責自己嗎？

以巴衝突之際,巴勒斯坦 駐英國大使佐姆洛特(Husam Zomlot)持續遭到西方媒體抨擊和刁難,在接受BBC《新聞之夜》(Newsnight)節目和BBC新聞的採訪時,他透露自己有六名親人也在以色列 轟炸中喪命,但BBC主持人們似乎毫不在意,一再要求他譴責巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 ,令不少網友批評,缺乏同情心又不專業。

BBC《新聞之夜》節目X帳號近日發布訪問巴勒斯坦駐英國大使佐姆洛特的影片,在談論加薩地帶不斷增加的死亡人數時,他公布自己親屬死亡的消息。

"My cousin is not Hamas. These kids are not Hamas."



Husam Zomlot, Head of the Palestinian Mission to the UK, lost 6 family members amongst the almost 700 killed in Israeli strikes into Gaza.#Newsnight pic.twitter.com/Oih0hpWhxt