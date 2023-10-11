設人道走廊「讓美國人及巴人離開加薩」 傳埃及拒絕

傳埃及拒絕美國和以色列有關設立人道走廊的提案。（美聯社）

巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯7日向以色列 發動大規模攻擊，以色列予以反擊，大舉轟炸加薩 地區，以色列官員11日表示，相關各方目前正在進行談判，商討設立人道走廊，讓美國公民及巴勒斯坦平民在以軍襲擊之前離開加薩進入埃及。但據了解，埃及方拒絕同意。

CNN引述知情以色列官員稱，根據正在討論的提案，所有美國公民只要出示美國護照，就可以通過巴勒斯坦城市拉法赫的過境點進入埃及，而巴勒斯坦平民每天在該處的通行人數將限制在2000人以內。

有關安排的最終是否批准需，取決於控制拉法赫過境點的埃及方。該名以色列官員又表示，讓盡量多的巴勒斯坦人離開加薩，符合以色列的利益。

路透報導，埃及安全人士11日表示，埃及已與美國和其他國家討論了透過與加薩走廊邊界提供緊急援助的計畫，但拒絕建立人道走廊。

加薩是個狹長的沿海地帶，夾在以色列和西蘇丹夾在埃及之間，共有230萬居民，自哈瑪斯2007年控制加薩以來，他們一直生活在封鎖之下。

長期以來，埃及一直限制加薩人進入其境內，即使在最劇烈的衝突期間也是如此。

開羅經常在以色列和巴勒斯坦之間斡旋，始終堅持雙方在邊界內部解決衝突，並表示這是巴勒斯坦人確保其建國權利的唯一途徑。

美國國家安全顧問蘇利文表示，美國一直在與以色列和埃及就為加薩平民提供安全通道的想法進行討論。美國國務卿布林肯11日表示，目前仍在繼續。

一名不具名的埃及安全人士表示，埃及拒絕為平民提供安全通道的想法，以保護「巴勒斯坦人民堅持其事業和土地的權利」。