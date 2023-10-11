我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜會員秋季促銷活動開跑 為年終旺季暖場

共和黨籲拜登重新凍結伊朗資金 民主黨參議員響應

泰國男子以色列農場打工失聯 家屬心急如焚

記者顏伶如／即時報導
以色列士兵經過近乎被夷為平地的「基布茲」(Kibbutz)合作農場。(美聯社)
以色列士兵經過近乎被夷為平地的「基布茲」(Kibbutz)合作農場。(美聯社)

紐約時報11日報導，泰國以色列農業重要勞動人力來源，約有3萬泰國公民在當地工作，每月工資至少1000美元，比在家鄉待遇更好。家鄉在泰國烏隆府(Udon Thani)的35歲男子帕提(Kiattisak Patee)在名稱為「基布茲」(Kibbutz)的以色列合作農場打工四年半，戰火爆發後迄今失聯，家屬擔心恐遭恐怖份子綁架。

報導指出，帕提可能是被巴勒斯塔武裝份子綁架的14名泰國公民之一，遠在泰國東北部貧困偏鄉的家人最近幾天迫切等待進一步消息。帕提的妹妹康加娜‧帕提(Kanjana Patee)受訪時說，哥哥為了協助家裡改善經濟，簽下5年勞動契約前往以色列，在當地打工已四年半，失聯之前在靠近加薩走廊(Gaza Strip)的養雞場工作。

泰國外交部指出，以巴衝突發生以來，已有20名泰國公民桑生，另有13人受傷，有5000多名泰國公民請求政府協助撤離。

泰國公視世界新聞(Thai PBS World)周末期間引述泰國勞動部長提供名單指出，6名泰國人遭恐怖份子綁架，帕提是其中之一。泰國外交部曾未公布在這波事件中死亡或遭綁架的泰國人名單，僅表示必須先通知家屬。

康加娜‧帕提說，家人到目前為止都沒接到泰國外交部或泰國駐以色列大使館任何通知。她接受紐約時報電話訪問時說：「我們打電話去，根本無人接聽。我們現在唯一能做的，就是等待。」

她表示，由於無法取得聯繫，家人無從得知帕提是否被綁架或是失蹤。她也說，母親自從聽到消息，天天以淚洗面。

泰國 以色列 紐約時報

上一則

以巴衝突外籍人士受困 各國撤僑行動一次看

延伸閱讀

以色列與哈瑪斯戰火正熾 各國政府爭相設法撤離國民

以色列與哈瑪斯戰火正熾 各國政府爭相設法撤離國民
網紅背包客以色列險中求生 「原來這就是戰爭的氣味」

網紅背包客以色列險中求生 「原來這就是戰爭的氣味」
蓋兒加朵力挺以色列遭洗版攻擊 巨石強森發文也關留言

蓋兒加朵力挺以色列遭洗版攻擊 巨石強森發文也關留言
以巴衝突第二條戰線：黎巴嫩真主黨響應哈瑪斯 與以色列交火

以巴衝突第二條戰線：黎巴嫩真主黨響應哈瑪斯 與以色列交火

熱門新聞

加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09
圖為杜拜機場。（美聯社）

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

2023-10-04 18:48

超人氣

更多 >
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
年底3生肖大發升官財…虎創業有戲 「他們」將遇大貴人

年底3生肖大發升官財…虎創業有戲 「他們」將遇大貴人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論
以色列智慧圍牆 哈瑪斯「低科技」推土機就突破

以色列智慧圍牆 哈瑪斯「低科技」推土機就突破
搭火車賞秋葉 美鐵有四路線可選

搭火車賞秋葉 美鐵有四路線可選