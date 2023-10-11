泰國男子以色列農場打工失聯 家屬心急如焚

以色列士兵經過近乎被夷為平地的「基布茲」(Kibbutz)合作農場。(美聯社)

紐約時報 11日報導，泰國 是以色列 農業重要勞動人力來源，約有3萬泰國公民在當地工作，每月工資至少1000美元，比在家鄉待遇更好。家鄉在泰國烏隆府(Udon Thani)的35歲男子帕提(Kiattisak Patee)在名稱為「基布茲」(Kibbutz)的以色列合作農場打工四年半，戰火爆發後迄今失聯，家屬擔心恐遭恐怖份子綁架。

報導指出，帕提可能是被巴勒斯塔武裝份子綁架的14名泰國公民之一，遠在泰國東北部貧困偏鄉的家人最近幾天迫切等待進一步消息。帕提的妹妹康加娜‧帕提(Kanjana Patee)受訪時說，哥哥為了協助家裡改善經濟，簽下5年勞動契約前往以色列，在當地打工已四年半，失聯之前在靠近加薩走廊(Gaza Strip)的養雞場工作。

泰國外交部指出，以巴衝突發生以來，已有20名泰國公民桑生，另有13人受傷，有5000多名泰國公民請求政府協助撤離。

泰國公視世界新聞(Thai PBS World)周末期間引述泰國勞動部長提供名單指出，6名泰國人遭恐怖份子綁架，帕提是其中之一。泰國外交部曾未公布在這波事件中死亡或遭綁架的泰國人名單，僅表示必須先通知家屬。

康加娜‧帕提說，家人到目前為止都沒接到泰國外交部或泰國駐以色列大使館任何通知。她接受紐約時報電話訪問時說：「我們打電話去，根本無人接聽。我們現在唯一能做的，就是等待。」

她表示，由於無法取得聯繫，家人無從得知帕提是否被綁架或是失蹤。她也說，母親自從聽到消息，天天以淚洗面。