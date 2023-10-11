以巴衝突外籍人士受困 各國撤僑行動一次看

圖為今日巴西公民返抵巴西。(美聯社)

巴勒斯坦 伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列 ，以國發動報復攻擊，雙方衝突演變成全面戰爭，數以千計各國僑民受困以國和巴勒斯坦自治區，各國政府展開撤僑行動。

以下是法新社根據官方消息彙整各國撤僑行動：

阿根廷

阿根廷是拉丁美洲擁有最多猶太人口的國家，該國在以色列有超過1200名僑民，阿根廷在10日展開撤僑行動。

阿根廷國防部長塔伊亞納（Jorge Taiana）表示，一天3架次空軍軍機將把要求離開的1246名阿根廷公民撤離到義大利首都羅馬。接著，阿根廷國家航空公司阿根廷航空（Aerolineas Argentinas）將把這些僑民載回布宜諾斯艾利斯。

巴西政府計劃出動至少6架飛機，儘速撤離任何想離開以色列和巴勒斯坦自治區的公民。

巴西政府表示，在以色列約有1萬4000名巴西公民，巴勒斯坦自治區則有6000人。當中有些人已搭乘商業客機離開。

奈及利亞

奈及利亞政府表示，奈國300多人前往以色列進行基督

朝聖之旅，他們從以色列逃到約旦。奈及利亞政府已將他們載運回國。

這個朝聖團體從伯利恆（Bethlehem）前往拿撒勒（Nazareth）途中，聽到以色列南部遭到攻擊的消息。

以巴戰爭爆發後，這個團體和奈及利亞基督教朝聖委員會（Nigerian Christian Pilgrims' Commission）協調替他們安排交通從陸路到約旦，然後搭乘專機回拉哥斯（Lagos）。

瑞士

瑞士外交部9日晚間宣布，瑞士國際航空公司（Swiss International Air Lines）將於10日安排一個特別航班飛往特拉維夫（Tel Aviv），撤回瑞士公民。

瑞士外交部表示，官方登記定居以色列和巴勒斯坦自治區的瑞士公民和他們家人共約2萬8000人。

西班牙

西班牙外交部表示，當局安排了一個航班10日漏夜從特拉維夫撤僑，機上有200人。

韓國

韓國外交部表示，一架飛機搭載192名韓國公民撤離特拉維夫，今天清晨抵達仁川國際機場。

韓國外交部，本週稍後還會有約30名韓國公民搭乘商業客機撤離。另外27名目前在以色列進行基督朝聖之旅的韓國公民則將經陸路抵達鄰近的約旦。

加拿大

加拿大政府表示，本週稍後將在加國軍方的協助下，替加拿大公民安排特別的航班。

法國

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）昨天宣布，外交部危機小組將於12日安排一個法國航空（Air France）特別航班從特拉維夫起飛，以協助撤離任何無法離開以色列的法國公民。