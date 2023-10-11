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以色列與哈瑪斯戰火正熾 各國政府爭相設法撤離國民

編譯周辰陽／即時報導
墨西哥國民10日在以色列台拉維夫本古里安國際機場排隊登上墨西哥國防部安排的返國班機。(路透)
墨西哥國民10日在以色列台拉維夫本古里安國際機場排隊登上墨西哥國防部安排的返國班機。(路透)

衛報11日報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯7日發動致命襲擊後，世界各國紛紛從以色列撤離公民，一些外國人懇求本國政府提供協助。

在以色列與哈瑪斯開戰之後，截至目前已有超過1200人被殺，還有其他人失蹤，有些人則恐遭哈瑪斯武裝分子綁架劫持。而在以色列發動報復性空襲後，加薩走廊又有900人喪生。

報導指出，經證實有美國、澳洲、阿根廷、柬埔寨、加拿大、尼泊爾、泰國、俄羅斯、英國、烏克蘭和法國等國的國民罹難。維珍航空、法國航空、漢莎航空、阿聯酋航空、聯合航空、達美航空和美國航空在內的許多航空公司取消或推遲了以色列起飛的航班。

儘管議員與受影響人士提出了呼籲，美國和英國在內的部分國家仍稱沒有撤離公民計畫，也堅稱想離開以國的民眾仍有商業航班可選擇。但加拿大10日表示，將「在未來幾天內」派遣軍機到台拉維夫接應加國公民、永久居民及他們的配偶與小孩。

加拿大外交部長趙美蘭在社群媒體平台「X」（前身為推特）寫道，「我們正計畫協助加拿大人從台拉維夫離開」，同時為無法抵達台拉維夫機場的人提供更多選項。

澳洲政府11日證實，隨著死傷人數攀升，已經要求澳洲航空（Qantas）與維珍澳洲航空提供緊急協助，讓澳洲國民從以色列回國。外長黃英賢則敦促民眾，要是能夠找到商業航班就先離開。

德國外交部表示，已包下漢莎航空班機，於12日和13日撤離想要離開的公民。丹麥政府也將自以色列與巴勒斯坦領土撤離國民，斐濟國防部長則表示，一架斐濟航空班機已飛離台拉維夫，機上載著約200名斐濟宗教朝聖人士，還有澳洲、紐西蘭、加拿大和美國公民。

匈牙利則在8日用兩架飛機撤走了215人，墨西哥9日稱正在撤離約3百名國民。

路透報導，192名南韓民眾11日搭乘大韓航空專機從台拉維夫飛抵仁川國際機場，62歲的張貞潤（Jang Jeong-yoon，音）受訪時表示，以色列主要機場本古里安機場相當「擁擠忙碌」，「因為航班取消或延誤，人們感到恐懼，急於逃離這個國家」。

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