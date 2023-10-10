以色列想鏟除哈瑪斯能成功嗎？看看阿富汗戰爭的例子

以色列炮兵部隊9日駐紮在與加薩接壤的邊境地區。(歐新社)

以色列 多年來對哈瑪斯 採取遏制政策，結合經濟激勵和軍事力量、也就是「胡蘿蔔與棍子」齊出的方式來控制這個巴勒斯坦激進組織；上周末哈瑪斯發動突襲後，以國政府改變態度，新策略是：鏟除。但它能成功嗎？華爾街日報報導，美國的阿富汗戰爭也許提供前車之鑑。

以色列正空襲加薩 ，全面切斷進入該地區的水、電、食物和燃料，還打算進行一次大規模行動，目的是結束哈瑪斯對加薩的控制，又或是完全摧毀其軍事能力。

過去應對暴力衝突，以軍曾進行有限度空襲也曾入侵，卻從未冒過全面戰爭的風險以徹底消滅哈瑪斯，那很可能要打一場長期戰爭，付出許多條生命的沉重代價。

但以色列前將領兼國安顧問Giora Eiland表示：「我們將回不去這次突襲前的狀態。」他說，這次要拚個「你死我活」，「事關國家生存」。

重返巴勒斯坦領土將給以色列地面部隊帶來風險，以軍最後一次進加薩是2014年的事。哈瑪斯武裝分子在加薩挖掘了龐大的地下隧道網來隱藏行蹤。

此外，巴勒斯坦人的大量傷亡和流離失所可能削弱國際社會對以色列的支持。就算最後以色列成功消滅了哈瑪斯，它能否統治這片飛地也還不明朗。

駐加薩的政治分析家Mkhaimar Abu Saadah認為，以色列很難真正鏟除哈瑪斯。他說：「美國出兵阿富汗20年，塔利班滅亡了嗎？全世界都打在擊伊斯蘭國（ISIS），它完蛋了嗎？作為一個組織，也許是的，但其思想仍然存在。」