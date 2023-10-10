以巴衝突加深 巴西政治人物左右翼兩極更分化

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯突襲以色列，以色列隨即報復性轟炸加薩走廊。(Getty Images)

自巴勒斯坦 伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列 ，以色列隨即報復性轟炸加薩走廊，至少有1500多人喪生；而這場衝突也進一步助長巴西 政治左翼和右翼的兩極分化。

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）等捍衛以色列的右翼政治人物，在社群媒體上譴責哈瑪斯發動的恐怖攻擊，並將哈瑪斯與現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）相互連結，並稱魯拉在2022年選舉中獲勝後，哈瑪斯迅速致電祝賀。

審理巴西石油公司貪腐案「洗車行動」（Lava Jato）的前法官、參議員莫羅（Sergio Moro）也批評巴西政府發布的聲明譴責激進組織的襲擊，卻沒有點名哈瑪斯。

魯拉在社群媒體上表示，他對以色列平民受到恐怖主義襲擊感到震驚，這些襲擊造成無數傷亡；在向受害者家屬表示哀悼的同時，他重申反對任何形式的恐怖主義。

儘管如此，許多巴西左翼網紅和政治人物都發布被反對派視為支援哈瑪斯的聲明。

例如通訊部長畢門達（Paulo Pimenta）在社群媒體上說，以巴暴力衝突再起，都是因為巴勒斯坦領土被長期佔領以及國際論壇未能執行聯合國決議。

巴西學者指出，近年來出現巴西左翼與巴勒斯坦相互連結，而右翼與以色列連結的情況，在某種程度上反映了一種國際趨勢，但這種連結也與以色列和巴勒斯坦衝突的發展和巴西近代史有關。

巴西米納斯吉拉斯聯邦大學（UFMG）教授、政治學家卡薩隆斯（Guilherme Casarões）評估指出，巴西右翼和左翼分別支持以色列和巴勒斯坦的明顯分歧，不僅是巴西政治人物對中東衝突的政治化和工具化，還反映了兩種截然不同的世界觀。

一方面，右翼福音派選民認為以色列是所謂正義與邪惡鬥爭的參與者；另一方面，左翼人士支持巴勒斯坦人權，認為這是壓迫者以色列和被壓迫者巴勒斯坦人民之間的一場較量。

巴西教育發展研究所（IDP）歷史學家索哈切夫斯基（Monique Sochaczewski）認為，巴西左翼和右翼之間的兩極分化和對當地現實缺乏瞭解，加深理解以巴衝突的困難。

一方面，右翼支持以色列，但忽略了以色列允許墮胎，而巴西福音派右翼連想都不敢想；另一方面，像哈馬斯這樣的伊斯蘭原教旨主義雖製造大屠殺，卻被視為反殖民力量，因而受到部分左翼的尊重。