哈瑪斯1年前開始策畫突擊 情報官：伊朗提供數千萬美元武器

現任和前任西方和中東情報官員9日表示，哈瑪斯至少一年前就開始策畫這起行動，並得到伊朗的關鍵支持。圖為伊朗民眾上街表達支持巴勒斯坦。(歐新社)

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 （Hamas）7日對以色列 發動大規模突襲，導致數千人傷亡，現任和前任西方和中東情報官員9日表示，哈瑪斯至少一年前就開始策畫這起行動，並得到伊朗 的關鍵支持，提供軍事訓練和後勤協助，以及數千萬美元的武器裝備。

華盛頓郵報引述官員說法指出，雖然伊朗在這場大規模突擊行動中的具體角色尚不清楚，但這場行動反映德黑蘭多年來的野心。

哈瑪斯與黎巴嫩真主黨等真正的伊朗代理人組織相比，哈瑪斯歷來一直保持一定程度獨立於德黑蘭。但官員表示，近年來，哈瑪斯受益於伊朗的大量資金注入，以及製造具有先進導引系統的火箭和無人機的技術協助，此外還有軍事戰術訓練，其中一些訓練是在加薩以外的據點進行。

美國和以色列官員表示，截至目前，他們沒有確鑿證據表明伊朗授權或直接協調這起導致900多名以色列人死亡、數千人受傷的攻擊行動。但現任和前任情報官員表示，這次襲擊帶有伊朗支持的標誌，並指出德黑蘭官員公開吹噓，近年來向哈瑪斯提供的巨額軍事援助。

一名不具名的西方情報官員表示，「如果你訓練他們如何使用武器，你就會期望他們最終會使用這些武器。」該名官員和另一位掌握敏感情報的西方分析人士表示，襲擊發生後進行的分析表明，哈瑪斯至少早在2022年中期就開始了數月的準備工作。