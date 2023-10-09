以色列機場設臨時協尋中心 供民眾登記失蹤親屬資訊

以色列當局在特拉維夫市外的本古里安機場設立臨時協尋中心，供民眾登記失蹤親友資訊。圖為機場內部，僅供示意。（新華社）

紐約時報 報導，當地時間9日，以色列 當局在特拉維夫市（Tel Aviv）外的本古里安機場（Ben Gurion Airport）設立臨時協尋中心，供民眾登記失蹤親友資訊，現場擠滿心急如焚的家屬。

臨時中心原先是熙來攘往的商務會所，如今，軍警共同將桌椅擺成一組又一組供民眾洽談。

另外，當局要求民眾提供失蹤者照片和物品，以便蒐集DNA檢體，而中心的25人社工小組會記錄失蹤者資訊，包括當事人外出目的地和最後一次聯繫時間，並且統一轉交警方、國防部和其他支援團體協助查尋。

中心社工小組負責人沙罕（Gal Shaham）無權透露具體失蹤人數，可是他說已經有數十人前來登記親友或士兵失蹤，「有的在被攻擊的社區失蹤，有的是上班路上或執行任務期間，還有的參加音樂祭後便人間蒸發」，比如塔德沙（Avraham Tadessa）的姊姊埃德納（Edna）。

埃德納是三個孩子的母親，在距離加薩 走廊（Gaza Strip）30英里處的奧馬基姆鎮（Okafim）一家特殊需求中心當治療師，7日上午才向先生說快到工作地點，從此便失去音訊。

沙罕語重心長說，「通常來到中心的民眾都是在找外地的家人，從他們的手足無措的肢體語言和雙眼的恐懼可以感受到他們的無助。」

話說到一半，沙罕的注意力被兩名女子吸引，她們正從停車場走向大樓入口處。沙罕朝他們走去，簡單自我介紹後示意她們跟他進去。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯7日突襲以色列，造成上大量平民傷亡，以色列政府立刻展開反擊，雙方傷亡人數已上千人。