日本新幹線內液體外漏4人傷 乘客憶沙林毒氣事件

日本一列東北新幹線列車今天中午發生乘客隨身攜帶液體外漏意外，造成4人受傷。圖為事發後，消防車與救護車聚集在仙台車站外。歐新社

日本 一列東北新幹線列車今天中午發生乘客隨身攜帶液體外漏意外，造成4人受傷，由於液體可能是化學物質，外漏後冒出白煙，乘客見狀後想起發生在東京的地下鐵沙林毒氣事件。

日本共同社報導，今天是日本3天連假最後1天，仙台站因為大量觀光 客及購物民眾顯得相當擁擠，由於這起意外，可以看到警笛大作的消防車與救護車，及背負氣瓶、身著防護服的消防隊員忙進忙出。

在東京工作的52歲男性上班族說，看到這個場景讓人想起東京地下鐵沙林毒氣事件，「什麼都可以帶上新幹線真是讓人感到恐怖」。

日本放送協會（NHK）報導，警方今天中午接獲通報，一列正接近仙台站的東北新幹線車廂內有人因觸碰到像是化學物質的液體後受傷。

警方表示，共有包括兒童在內的4名乘客受傷送醫，另有1名乘客表示身體不適，所幸5人都沒有生命危險。由於在車廂內發現看似裝有化學物質的提包，警方正在詢問提包主人，調查詳細事發狀況。

JR東日本公司表示，這列新幹線是從新青森站要前往東京站的列車，預計在接近中午的11時56分停靠仙台站，但在抵達前的兩分鐘因車廂內緊急裝置被啟動，隨車乘務人員前往確認時發現車廂內冒出白煙。

JR方面在列車停靠仙台站後，立即疏散車上所有乘客，並停駛該列車。有乘客拍攝到列車靠近車廂門的地上有一個看似黑色的提包，且白煙從內部冒出的畫面。

朝日電視台報導，根據警方調查得知，提包主人是住在東京都的40多歲男性，是地質調查公司的人員。

警方研判，化學物質並非是男子故意潑灑，從現場狀況來看可能是意外造成外漏，目前正在調查究竟是什麼化學物質。

讀賣新聞報導，傷者分別是接觸到外漏化學物質的5歲男童及其雙親，還有提包主人40多歲男性。4人都沒有生命危險。另有1名乘客及1名站務人員表示身體不適，也被送醫。

在仙台站月台候車的神戶市50多歲男性說，因為列車停靠時的位置跟平時不同，心裡就在想不知發生何事。