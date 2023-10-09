以巴衝突 中國學者：和談機會低、選邊站更危險

9日加薩走廊加薩市天空濃煙密布。Getty Images

以巴衝突升級，中國外交部呼籲雙方保持冷靜、立即停火。中國學者表示，中國一貫的傳統立場就是不選邊站、呼籲調停，儘管目前雙方和談可行性很低，不過選邊站是更加危險的。

以巴衝突升級，以色列 宣布進入戰爭狀態，中國外交部昨呼籲雙方保持冷靜、立即停火，強調平息以巴衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦 國；國際社會應當增強緊迫感，加大對巴勒斯坦問題的投入，推動以巴雙方早日恢復和談。

中國人民大學國際關係學院國際政治系教授時殷弘今天接受中央社訪問表示，目前中國政府立場很明確，希望衝突雙方保持克制，透過和談最終建立巴勒斯坦國來解決問題；不過目前在可預見情況下，這不會被雙方接受。

他指出，伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）發動大規模襲擊，看得出來是孤注一擲；以色列政府宣告「戰爭狀態」，民眾也是群情激憤，「中國的主張看來合理，但是在目前來看，甚至是可預見的未來大概不會有可行性，因為衝突雙方不會接受」。

時殷弘強調，對於這類衝突事件，中國一貫的傳統立場就是不選邊站、呼籲調停，儘管目前沒有可行性，不過在這個時候選邊站，情勢會更加危險；中國與西方國家的原則立場差距很大，美國調派核動力航空母艦福特號到地中海海域是一個選邊站支持表態。

以色列駐中國大使館指出，「期望看到中國對哈瑪斯有更強烈譴責」，時殷弘認為「這是徒勞」，因為中國原則立場是「不選邊站、呼籲調停」；中國除了發表原則立場外，現在最關心的是在以色列的中國留學生安危。

上海一名熟稔國際事務學者要求匿名受訪。他對中央社分析，中國在以巴衝突升級一事上處境尷尬，北京先前促成伊朗 、沙烏地阿拉伯復交獲得聲量，展現了國際影響力，伊朗現卻是哈瑪斯資助金主，長期與伊朗有往來的中國也被捲入其中。

他表示，以色列、巴勒斯坦背後各有支持陣營，以色列背後是美國為首西方國家，巴勒斯坦有來自伊朗、黎巴嫩的支持。在美國制裁下，伊朗持續透過各種方式獲得資金，交易來往對象包括中國、俄羅斯，伊朗再用這些資金去支援武器給哈瑪斯，使得中國也被指責間接地支持了這場衝突。

這名學者指出，現有局勢非常複雜，以巴結構性問題拖很久了，中國政府立場目前為「靜觀其變」，呼籲雙方克制，沒有特別譴責發起攻擊的行為，這可以解讀為不選邊站；國際社會肯定希望中國有個明確表態，包括以色列駐中國大使館也公開呼籲了，畢竟中國、伊朗有交易，客觀來看就是不斷地給伊朗「輸血」，如果可以堅決一點斬斷支持，伊朗無以為繼，這場以巴衝突較可能弭平。

他提到，中國對於中東事務基本態度是必須保有籌碼，這次衝突對於中國外交來說可以是一個籌碼，在中美結構性問題待解決情況下，中國不會一次打出好牌，做球給美國控制衝突局面，因為中國追求的是地緣政治更多戰略影響力。

「如果中國外交部門夠清醒的話，是該譴責這次恐怖行動的」，這名學者強調，中國長期高度重視恐怖活動，「堅決反對一切形式的恐怖主義行徑」；哈瑪斯極端攻擊作為，怎麼可以不憤怒，這些邏輯矛盾恐將影響中國在國際社會話語權或有其他更深遠影響。