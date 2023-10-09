日本熊出沒釀禍 秋田4人受傷、新幹線一度停駛

日本秋田新幹線的小町號（KOMACHI）在田澤湖線發生列車與熊擦撞。示意圖，非文中列車。（路透）

日本 秋田縣秋田市一處住宅區今天發生4名高齡者遭熊襲受傷事件，所幸送醫治療都無生命危險。秋田新幹線下午也因列車撞上熊一度停駛，約一小時後復駛，造成部分車次誤點。

日本放送協會（NHK）及TBS電視台報導，當地警方表示，秋田市新屋地區一處住宅區，今天上午9時過後發生60多歲到80多歲的4名高齡男女分別遭遇熊襲事件。

4人雖然都被送往醫院治療，所幸意識都清楚，也都可以與人對話。

這處住宅區離秋田站約5公里，附近有名為「雄物川」的河川流經。就在雄物川的河岸邊，今天上午有人報警表示目擊到體長約80公分的熊出沒，警方除在周邊巡邏外，也呼籲民眾保持警戒。

警方表示，秋田縣今年至今已有35人遭遇熊襲，創歷史新高紀錄。

另外，JR東日本公司表示，秋田新幹線今天下午發生列車跟熊碰撞意外，一度造成區間雙向停駛，但稍後已在下午2時左右恢復全線運行。

除了秋田縣，一名80多歲男性今天上午6時過後在石川縣金澤市一處公園散步時也遭遇熊襲，造成臉部等處受傷，送醫後並無生命危險；這隻熊在攻擊後研判已往山區逃走。

影片來源：YouTube ANNnewsCH