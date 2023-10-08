以色列反攻加薩走廊傷亡慘 當地青年：已無安全角落

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯昨天突襲以色列，以色列反擊加薩走廊，傷亡慘重。（美聯社）

巴勒斯坦 伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯昨天突襲以色列 ，以色列反擊加薩 走廊，傷亡慘重。一名當地青年向中央社表示，目前整個加薩走廊都受到威脅，找不到安全角落，砲彈聲四起，死神似乎隨時都會降臨。

一名現居加薩走廊納薩爾區（Al Nasr Area）的巴勒斯坦青年米克達（Ahmed Miqdad），透過通訊軟體向中央社表示，目前整個加薩走廊都受到威脅，情勢極為險峻，找不到任何一個安全的角落。砲彈聲四起，到處都是倒塌建物的殘骸。

米克達說，雖然他個人現狀還好，但周遭所有人的內心都充滿對死亡的恐懼，死神似乎隨時都會降臨。

米克達是「巴勒斯坦青年賦權會」和特殊群體關懷中心公共關係及專案負責人，平常即積極為巴勒斯坦青年團體的教育和能力提升專案奔走，並嘗試向埃及尋求更多資源。

在哈瑪斯和以色列間的軍事活動不斷升級之際，埃及外交部長舒克哈（Sameh Shoukr）在戰爭發動當日，也立即與多名他國官員進行電話交談，討論緩和加薩走廊局勢的方法。

哈瑪斯突然對以色列採取軍事行動後，雙方人員在今日持續激烈交戰。以色列軍隊襲擊加薩走廊的多座建築物，加薩走廊方面也繼續發射火箭。雙方死亡人數均達數百人。

哈瑪斯組織武裝分子突破被封鎖的加薩走廊，衝入附近的以色列居民區俘虜人員，其中包括士兵和居民。

哈瑪斯對以色列發動了史無前例的襲擊後，現已造成3百多名以色列人死亡、數千人受傷。以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）宣布進入戰爭狀態，誓言要對加薩走廊發動報復性反擊。

加薩走廊現有建築物被夷為平地，也造成300多名巴勒斯坦人死亡，另有1990人受傷。

據巴勒斯坦衛生部稱，約旦河西岸已有七名巴勒斯坦人被殺。

黎巴嫩真主黨也在當日加入戰鬥，向以色列陣地發射砲彈和飛彈，以色列則轟炸黎巴嫩南部做為報復。