哈瑪斯發動襲擊 以色列外交官：談調停為時尚早

8日，加薩遭到空襲的部分變成一片廢墟。(歐新社)

以色列 駐土耳其 大使莉莉安今天說，商討以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯 間的調停提議目前為時尚早，且以色列遇襲一事表明哈瑪斯不應在土耳其或其他地方存在任何勢力。

路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）昨天向以色列發動襲擊後，以國方面矢言展開「強力報復」。目前為止，已有數以百計的巴勒斯坦人和以色列人喪命，以國當局稱這是一場戰爭。

土耳其當局聲稱與各方維持聯繫並做好緩和以巴衝突的準備後，莉莉安（Irit Lillian）透過視訊向記者表示，以色列首要之務是對哈瑪斯的襲擊做出回應。

她說道：「調停是要在不同的時間點進行。不幸的是，目前我們正清點死亡人數，我們正努力治癒傷者，我們甚至不知道被綁架的公民人數。」

莉莉安指出：「我們希望看到所有被綁架的人回家，我們希望以色列和這個區域恢復平靜。之後，我們就可以商討調停一事，以及誰會參與調停。」

被問到哈瑪斯成員於土耳其境內活動一事，莉莉安說道，哈瑪斯高階成員艾魯里（Saleh al-Arouri）有時會在土耳其從事活動。

她還說：「我認為這強化了我方觀點，亦即哈瑪斯不應該在土耳其或世界上其他任何地方設立辦事處或從事任何活動。世界上任何國家都不該有恐怖分子可以下令指揮行動的地方。」

對於哈瑪斯官員在土耳其境內一事，土耳其外交部沒有立即回覆路透社的置評請求。