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哈瑪斯突襲如珍珠港事件 以色列避談情報失靈原因

中央社加薩8日綜合外電報導
圖為加薩，巴勒斯坦人坐在廢墟之中，等待救援人員搜救死傷者。(路透)
圖為加薩，巴勒斯坦人坐在廢墟之中，等待救援人員搜救死傷者。(路透)

CNN等媒體報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）昨天對以色列發動突襲，堪稱日本偷襲珍珠港事件翻版，但以色列當局似乎沒有預見這種情況，甚至避談為何情報失靈。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列當局正面臨外界種種質疑。上次以色列軍人在自家領土遭受攻擊中淪為戰俘，已是逾17年以前的事。此外，自1948年以色列獨立戰爭（第一次以阿戰爭）出現城鎮戰鬥以來，以色列未曾發生這次軍事基地、城鎮及農墾區遭到滲透的情況。

哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip）是全世界最貧窮飛地之一，這個恐怖組織如何從當地成功發動如此毀滅性攻擊？著實令人費解。

前以色列國防軍（IDF）國際發言人康里克斯（Jonathan Conricus）表示：「整個系統都失靈了。不只是一個部分而已。整個防衛架構顯然未能為以色列平民提供必要防禦。」

康里克斯指出：「對於以色列而言，這是有如珍珠港被偷襲一般的時刻；如此情況今日在以色列成真，日後也會成真。」

對於昨天突襲事件是否構成情報失靈，以色列國防軍一再迴避這個問題。以色列軍方發言人赫克特（Richard Hecht）告訴CNN，以色列關注當前戰鬥及保護平民性命。他提及：「我們之後會討論情報方面發生何事。」

前美國國務院中東問題談判專家米勒（Aaron David Miller）告訴CNN主播布利澤（Wolf Blitzer），加薩走廊附近的以色列社區「顯然沒有受到充分保護。」米勒說：「我不認為以色列人預見到會發生這種情況。」

英國廣播公司（BBC）安全事務特派員賈德納（Frank Gardner）則撰文指出，他詢問以色列官員，為何該國情報部門擁有龐大資源，卻未能預見這次突襲？以色列官員回答說：「我們不知道這一切如何發生。」

賈德納表示，在以色列國家安全局（Shin Bet）、情報機構摩薩德（Mossad）及以色列國防軍所有資源和人才共同努力下，卻沒有單位預見這次襲擊，實在令人難以置信；也有可能它們獲得了情資，但未能採取行動。

他指稱，以色列在中東可以說擁有最廣泛、資金最充足的情報部門。以色列在巴勒斯坦好戰團體內部、黎巴嫩、敘利亞等地廣布線人和特工。以色列過去曾在精確時機暗殺好戰團體領袖，對他們的行動瞭若指掌。

賈德納認為，哈瑪斯此次在以色列眼皮子底下，籌備並展開此種協調一致的複雜攻擊，包含儲備及發射數千枚火箭彈，必定採取了非常高水準的安全行動。

以色列 哈瑪斯 加薩

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