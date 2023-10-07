以色列重陷贖罪日戰爭夢魘 哈瑪斯聯合突襲傷亡慘重

以色列彷彿回到50年前「贖罪日戰爭」夢魘，遭哈瑪斯發動聯合突襲，發射數千枚火箭攻擊中南部。（路透）

今天凌晨6時多，以色列 彷彿回到50年前「贖罪日戰爭」夢魘，遭哈瑪斯 發動聯合突襲，發射數千枚火箭攻擊中南部，且數十名恐怖分子攻破邊界進入多個社區，造成嚴重傷亡。

以色列正臨「住棚節」（Sukkot）假期及安息日，一大清早被警報和爆炸聲吵醒而必需躲進防空室尋求庇護，是以色列人萬萬沒預期的，多數人進進出出防空室後，才知道南部受攻擊造成嚴重傷亡並持續疏散，同時以色列軍方證實，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯集團（Hamas）控制加薩 地帶邊境的部分以色列定居點。

接下來電視新聞不斷實況報導更新局勢與傷亡情形，更讓以色列人感到錯愕與憤怒。內容包括被火箭摧毀地點的混亂場景、恐怖分子滲透到加薩周邊地區多個定居點、以色列安檢人員和警察在街道發生衝突，還有南部居民透過電話與電視廣播絕望地向軍方求助畫面，都讓人怵目驚心。

外媒報導，社群上有許多關於哈瑪斯的影片，包含突破邊境的加薩居民在一輛以色列坦克上跳躍慶祝，好幾輛以色列軍用車被奪取後在加薩市區內行駛，以及疑似多名以色列士兵可能遭哈瑪斯綁架和處決等各種消息。

根據耶路撒冷郵報（The Jerusalem Post）報導，哈瑪斯高階軍事指揮官戴夫（Mohammad Deif）上午在社交媒體上發布的一條消息，宣布對以色列發動全面襲擊，很明顯哈瑪斯選在今天突襲以色列具有特別象徵意義。

50年前的「贖罪日戰爭」（Yom Kippur War）爆發於1973年10月6日，並持續至10月25日結束。當時，埃及和敘利亞軍隊為了奪回在1967年以阿「六日戰爭」（The Six-Day War）中被以色列占領的領土，因此選在猶太曆中最神聖「贖罪日」聯手對以色列發動攻擊。

由於以色列國防軍措手不及，埃及軍隊深入西奈半島，敘利亞則成功將占領的以色列軍隊趕出戈蘭高地。隨後開戰時因無預警而傷亡慘重的以色列發動反攻，最終又重新占領戈蘭高地。停火協議於1973年10月25日生效。

以色列這次受到的突襲可能是近20幾年最嚴重一次，幾乎每位受訪的以色列官員與評論家都說，這如同「贖罪日戰爭」重演。

以色列電視台「第12頻道」（Channel 12）報導，目前至少100人死亡、900多人受傷；以色列安全部門消息人士稱，哈瑪斯恐怖分子正滲透到以色列南部地區的國防軍基地，與士兵的聯繫遭切斷，情況不明。