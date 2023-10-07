為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

巴勒斯坦加薩 走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯 」7日宣布展開新的行動，他們向以色列 發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透該國城鎮。以國總理內唐亞胡指稱，國家正處於戰爭。英國BBC安全事務特派員加德納（Frank Gardner）詢問以國官員，以國情報部門擁有龐大資源，為何沒有預見襲擊發生。加德納指出，而以國官員的反應是，「我們不知道這怎麼會發生」。

加德納表示，坦白說，結合以色列國家安全局（Shin Bet）、以色列外部間諜機構莫薩德（Mossad）和以色列國防軍的所有資源，卻沒有預見哈瑪斯襲擊發生，令人震驚；或者他們有預見，只是未能採取行動。

BBC指出，以國可說是擁有全中東地區分布最廣、資金最充足的情報部門。他們在巴勒斯坦武裝團體、黎巴嫩、敘利亞和其他地方都有線人及特工。以國情報部門過去精確暗殺激進組織領導人，並密切了解他們的動向。特工有時會在汽車安裝GPS追蹤器，透過無人機攻擊完成任務。以國在和加薩和之間的圍欄裝有監視器和地面運動傳感器，也有軍隊巡邏。

然而，哈瑪斯這次竟輕易滲透以國城鎮。加德納指出，哈馬斯要在以國眼皮子底下協調這一系列複雜攻擊，必須採取及高水準的行動安全措施。

以國官員告訴加德納，他們正進行一項重大調查，「可能持續數年」。不過，加德納指出，以國目前首要任務是遏制哈瑪斯滲透，及清除控制以國一側邊境圍欄數個社區的哈瑪斯武裝分子。