我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爆一夜情3個月 蔡徐坤復唱稱「我也是人有需求」

為何以色列無人預見哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

編譯羅方妤／即時報導
巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社
巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們向以色列發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透該國城鎮。以國總理內唐亞胡指稱，國家正處於戰爭。英國BBC安全事務特派員加德納（Frank Gardner）詢問以國官員，以國情報部門擁有龐大資源，為何沒有預見襲擊發生。加德納指出，而以國官員的反應是，「我們不知道這怎麼會發生」。

加德納表示，坦白說，結合以色列國家安全局（Shin Bet）、以色列外部間諜機構莫薩德（Mossad）和以色列國防軍的所有資源，卻沒有預見哈瑪斯襲擊發生，令人震驚；或者他們有預見，只是未能採取行動。

BBC指出，以國可說是擁有全中東地區分布最廣、資金最充足的情報部門。他們在巴勒斯坦武裝團體、黎巴嫩、敘利亞和其他地方都有線人及特工。以國情報部門過去精確暗殺激進組織領導人，並密切了解他們的動向。特工有時會在汽車安裝GPS追蹤器，透過無人機攻擊完成任務。以國在和加薩和之間的圍欄裝有監視器和地面運動傳感器，也有軍隊巡邏。

然而，哈瑪斯這次竟輕易滲透以國城鎮。加德納指出，哈馬斯要在以國眼皮子底下協調這一系列複雜攻擊，必須採取及高水準的行動安全措施。

以國官員告訴加德納，他們正進行一項重大調查，「可能持續數年」。不過，加德納指出，以國目前首要任務是遏制哈瑪斯滲透，及清除控制以國一側邊境圍欄數個社區的哈瑪斯武裝分子。

哈瑪斯 以色列 加薩

上一則

北韓俄羅斯邊境鐵路聚集貨運車廂 疑似轉運軍火

延伸閱讀

以色列空襲加薩增至198死 美以領袖將展開磋商

以色列空襲加薩增至198死 美以領袖將展開磋商
以色列遭襲 台觀光署：共5團124人在當地平安

以色列遭襲 台觀光署：共5團124人在當地平安
哈瑪斯攻擊以色列增至40死 以軍空襲加薩釀161死

哈瑪斯攻擊以色列增至40死 以軍空襲加薩釀161死
哈瑪斯5000火箭突襲以色列 22死百人受傷 以總理：國家正處於戰爭

哈瑪斯5000火箭突襲以色列 22死百人受傷 以總理：國家正處於戰爭

熱門新聞

澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09
圖為杜拜機場。（美聯社）

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

2023-10-04 18:48
大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
「巴黎時裝周」上的模特兒麥珍‧伍茲需要多人攙扶才站得起來，在伸展台上也因視線不良，一路接連撞到表演者與觀眾。(截自CNN影片)

模特兒穿「巨大球型」裝走秀 視線不良一路撞進觀眾席

2023-10-05 17:46

超人氣

更多 >
這5大汽車品牌保養修理最便宜 第一名是「它」

這5大汽車品牌保養修理最便宜 第一名是「它」
45名少年囂張搶光貨架、賣贓物 店家遭「零元購」只能認賠

45名少年囂張搶光貨架、賣贓物 店家遭「零元購」只能認賠
洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費
殘忍刺死紐約環保活動家 18歲青年家中被捕

殘忍刺死紐約環保活動家 18歲青年家中被捕
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復