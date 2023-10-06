日本觀光業新煩惱：該對外國客狠削一筆還是繼續優惠？

隨著日圓貶值，日本觀光業出現了新的煩惱，那就是該不該繼續給予外國旅客之前提供的優惠。 美聯社

新冠疫情 前，日本 曾為了亞洲新興中產階級湧入造成的過度觀光 而煩惱，但在日圓貶值的如今，日本又面臨新課題，那就是物價和所得的國內外差距。到底日本該繼續維持當初物價高時提供給外國客的優惠，還是該提高價格，以增進收益和降低需求呢？

日經新聞報導，經營新幹線等日本鐵路運輸的JR集團，10月1日起針對專門銷售給訪日旅客的「日本鐵路通票」（Japan Rail Pass）進行大幅漲價，普通車廂一口氣漲價49%~69%，設備更好的綠色車廂更漲56%~77%，其中也包括最暢銷的七日周遊券。

現在的七日周遊券價格，基本上與東京和大阪間的新幹線來回票價相當，這導致從以前就有日本民眾反映過「不公平」。但隨著近年來使用周遊券的遊客激增，這項在當初日本物價還高時提供的「殺必死」，已愈來愈難繼續維持。

日本政府觀光局（JNTO）每年都會召集駐外人員，向國內旅行社等報告各國及各地的現況和預測。而今年已愈來愈常提到日本和海外的物價及所得差距。

隨著恢復開放旅客入境，日本國內的車票和飯店都已變得超級難訂。供需緊俏和訪日遊客的經濟實力，正在推高產品和服務的價格。新開幕的住宿設施多是鎖定外國人的都市高樓飯店，或鄉下古民宅改建的民宿等高級設施。東京六本木甚至出現一碗1萬日圓的拉麵店，彷彿日本國內存在著兩個平行世界。

報導指出，這種大城市愈來愈多有錢人、一般人愈來愈住不起的現象被稱為「仕紳化（Gentrification）」。這種現象在西班牙巴塞隆納等地導致了房租暴漲，引發了「反觀光」運動。日本的服務業也慢慢出現類似現象。雖然表面上歡迎外國旅客來花錢，但內心的反感卻在加劇。

而解決的辦法之一就是價格雙軌制。一方面針對外國遊客設計高價方案，不但可增加收益，也可降低需求；同時也對國內民眾維持負擔得起的價格。

日本有些商業活動的第一線已悄悄開始這麼做。接待外國旅客的業者表示，他們會準備三種階段價格的產品，讓日本民眾選擇中價位、外國客選擇最高價位。以住宿來說，針對外國旅客的方案就是會加入較多文化體驗。這樣一來，就也不會傷害到現有顧客。

剩下的課題就是那些不能「悄悄」進行區別的設施類門票。日本觀光政策相關人士表示，若只對外國人漲價，可能會被認為是歧視，因此可以採取提高正規收費，但對本國人打折方式。馬來西亞的水族館就是讓本地人只要出示身分證就可打折，雖然實際上也是雙軌價格，但不會讓人感覺太露骨。