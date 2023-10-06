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土耳其航空客機偏離航道 誤闖日本東京市區上空

中央社東京6日綜合外電報導
土耳其航空公司。路透
土耳其航空公司。路透

土耳其航空公司一架客機9月下旬從日本羽田機場起飛後偏離正確航道，誤闖東京鐵塔等地上空。土航稱當時未確實切換駕駛模式，目前還在調查詳細事發原因。

讀賣新聞報導，根據日本規定的正確航道，飛機從羽田機場起飛後要儘早向東方航行，通過台場地區上空並沿著東京灣沿岸飛行，避免帶給羽田機場附近居民噪音困擾。

然而，國土交通省指出，一架預定飛往伊斯坦堡的土耳其航空公司（Turkish Airlines）飛機，9月22日晚間從羽田機場朝北方起飛後持續向西北方向飛行。

後來在塔台人員指示下右轉，沿途飛越東京港區的麻布十番車站、東京鐵塔、新橋車站，以及中央區的築地場外市場、月島車站等地上空後，最終回到東京灣沿岸的正確航道。

而這架土航飛機通過東京品川區西品川上空時，國土交通省設置的噪音檢測器偵測到最大83分貝的噪音。

而這架偏離正確航道的土航班機，當時雖然保持安全高度，但未依照正確航線飛行，國土交通省已經要求土航調查詳細事發原因以避免類似情況再度發生，並呼籲其他航空公司留意。

面對國土交通省的詢問，土航稱「當時飛機起飛後，無法確實將手動駕駛模式切換成自動駕駛模式」。

2018年10月也曾發生飛機偏離正確航道的案例，當時一架法國航空（Air France）的班機，從羽田機場起飛後因為錯誤設定航道，也曾飛越東京市區上空。

土耳其 日本 檢測

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