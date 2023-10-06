印媒涉收錢為中國宣傳，小米Vivo被點名為金主。圖為小米的商標。(新華社)

印度 多名記者日前因涉嫌收錢為中國作大內宣而被調查，印度警方初步報告稱，他們服務的媒體以散布不實新聞的方式危害印度主權與領土完整，而多家大型中國手機公司也是金主之一。

印度首都德里警方3日上午同步搜查了40多名記者、評論員的住所，並把部分人員帶回警局訊問；他們都是NewsClick新聞網的員工或支薪對象。

NewsClick創立於2009年，總部設於德里，自定位為獨立新聞媒體，早在2021年就曾因涉嫌非法收取海外資金而被調查；紐約時報 （New York Times）8月間也曾點名這個新聞網站收取資金，為中國政府進行宣傳。

「今日印度」（India Today）今天引述德里警方報告稱，NewsClick涉嫌利用旗下「人民遞信」（People's Dispatch）入口網站，以收費方式在國際間宣傳有關查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）以及阿魯納查（Arunachal Pradesh）的不實資訊。

查摩與克什米爾是印度聯邦屬地之一，而阿魯納查則是一個省分，中國也主張擁有兩地的主權。

德里警方報告並提到，如小米 、Vivo等多家大型中國企業，在印度開設數以千計的空殼公司，非法向印度注入資金，而NewsClick負責人與撰稿人則為這些中國企業辯解，以換取利益。

小米和Vivo去年被指涉嫌洗錢及逃稅，在印度的大筆資產被沒收或查扣。

報告稱，NewsClick與海外機構勾結，支持印度的農民運動，意圖打擊印度經濟，同時也在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間貶損政府抗疫努力，並破壞印度大選。

德里警方報告點名美國科技大亨辛漢（Neville Roy Singham）為另一個背後金主，並形容他是「中國共產黨的活躍黨員」。

報告還指稱NewsClick的一名股東與巴基斯坦情報機構「三軍情報局」（ISI）有關聯。

NewsClick稍早前否認收錢為中國宣傳的指控。