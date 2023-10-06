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曼谷購物中心槍案 少年槍手入院進行精神治療

中央社曼谷6日專電
泰國發生青少年在曼谷的購物中心持槍殺人事件，這名少年槍手已被送往治療機構進行精神治療。圖為該購物中心一面玻璃窗上的彈痕。(路透)
泰國發生青少年在曼谷的購物中心持槍殺人事件，這名少年槍手已被送往治療機構進行精神治療。圖為該購物中心一面玻璃窗上的彈痕。(路透)

泰國發生14歲青少年在曼谷的購物中心持槍殺人事件，司法部長今天表示，這名少年槍手已被送往治療機構進行精神治療。此外，泰國政府和購物中心將提供賠償給死者和傷者。

泰國當地時間3日下午4時多，位於曼谷市中心的暹羅百麗宮（Siam Paragon）驚傳槍響。大約5時15分左右，曼谷市警局特勤小組在購物中心內逮捕14歲槍手，歹徒隨即向警方投降，並被送到鄰近警局偵訊。這起事件造成2人死亡、5人受傷，死者是1名中國觀光客和1名緬甸移工。

警察總長托薩克（Torsak Sukvimol）在少年槍手被逮捕後曾表示，警方必須調查犯嫌先前是否有暴力、攻擊性的行為。他也指出，嫌犯出現精神崩潰，符合胡亂開槍槍手的特徵，他當天向嫌犯問話時，嫌犯表示一直聽到有人要自己開槍的聲音。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，司法部長塔維（Tawee Sodsong）今天表示，在醫師的建議下，這名少年槍手已經被送往精神治療的醫院甘亞機構（Galya Rajanagarindra Institute）進行精神治療，少年觀護署的官員會在醫院內持續觀察少年，並試圖建立少年犯案的動機。

塔維表示，這名少年將會面對一切必要的司法程序，而死者和傷者依法會得到賠償。

由於死傷者涉及外國人，泰國外交部今天早上和相關部會開會商討進一步的應對措施，會中確認將由泰國政府、暹羅百麗宮以及其他私人企業提供2位死者家屬各620萬泰銖（約16萬美元）的賠償，5名傷者每人獲得35萬泰銖的賠償。

觀光警察將和各大購物中心以及主要的觀光景點業者協調，討論緊急行動計畫、逃生計畫以及危機處理的指導原則；社會發展和人類安全部以及兒童和青少年署將舉辦活動，加強青少年的自我認知和自我價值、增加兒童和青少年尋求意見的管道以及提出如何在緊急情況下保護兒童的指導原則。

此外，數位經濟和社會部、國家廣播及電信委員會將和電信業者討論建置緊急的SMS警報系統，以便在緊急狀況發生時，可以透過手機迅速通知民眾。

泰國 觀光 司法部

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