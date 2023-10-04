曼谷購物中心槍擊案14歲犯嫌 面臨預謀殺人等5項指控

泰國曼谷暹羅百麗宮購物中心3日發生槍擊事件，圖為泰國警方逮捕了一名 14 歲嫌疑人，並與他交談。歐新社

泰國 警方表示，一名14歲本國青少年使用一把經改造的空包彈手槍，在曼谷知名購物中心暹羅百麗宮（Siam Paragon）開槍，當局今天指控他犯下預謀殺人和非法持有槍枝等罪名。

路透報導，暹羅百麗宮昨天驚傳槍響，這是過去3年來泰國最受矚目的槍枝暴力事件，總共造成2名分別為中國籍與緬甸籍的女子身亡，受傷的5人則包括3名泰國人、1名中國人和1名寮國人。

警方先前表示，犯嫌在犯案當天精神崩潰。但根據路透看到的法庭文件，法院拒絕了警方將犯嫌拘留在心理健康機構的請求，而是下令將他送入少年觀護所。

泰國軍方將領納卡林（Nakarin Sukhontawit）告訴路透，犯嫌共面臨5項指控，包括非法持槍、未經許可攜帶槍支 進入公共場所，以及未經許可在公共場所開槍。

大規模槍擊事件在泰國相當罕見，但槍枝暴力和擁有槍枝卻很常見。泰國槍管規範嚴格，但槍枝可以透過改造和非法取得，其中多是從國外走私。

泰國警察局長托薩克（Torsak Sukvimol）今天表示，泰國將落實槍枝管制，並設法填補槍枝分類和網路銷售相關的法律漏洞。

托薩克接受電視採訪時表示，這名14歲槍手可能在網路上購買只能發射空包彈的手槍，這意味它並非致命武器，但後來這把槍被改造成能發射實彈的手槍。

托薩克表示，泰國有逾1萬把此類合法進口槍支在流通，警方將與其他政府機構合作，將這些槍枝重新歸類為致命武器，以阻止進口。

他告訴泰國第3電視台：「我們希望確保這些槍枝受到管制，因為經過改造，它們就會變成致命武器。」

蘭實大學（Rangsit University）犯罪學家克里薩納蓬（Krisanaphong Poothakool）表示，改造空包彈手槍是非法行為，但行凶者可以輕易學會如何改裝，而且也有犯罪組織提供這種服務。

路透在東南亞最受歡迎的電子商務平台Lazada和蝦皮搜尋後發現，線上販售多種類型的空包彈手槍，售價約自5000泰銖（約135美元）起跳。

新加坡 商冬海集團（Sea Ltd）旗下的蝦皮與阿里巴巴旗下的Lazada皆未回應路透的置評要求。