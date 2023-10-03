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涉收錢替中國大外宣 印度新聞網站遭突襲帶走40多人

編譯徐榆涵／即時報導
印度首都德里警方3日上午突襲搜查網路新聞「NewsClick」40多名新聞工作者的住所，並將多人帶回警局問訊。(美聯社)
印度首都德里警方3日上午突襲搜查網路新聞「NewsClick」40多名新聞工作者的住所，並將多人帶回警局問訊。(美聯社)

印度首都新德里警方3日突擊搜查網路新聞「NewsClick」40多名新聞工作者的住所，並將多人帶回警局訊問，印度官員稱該網站配合中國大外宣。

金融時報報導，NewsClick的幾名記者和撰稿人表示，警方在3日在一場突擊行動中沒收他們的手機和筆電。該行動正值中印兩國在喜馬拉雅山邊境的對峙緊張局勢不斷升級之際。

該網站的撰稿人巴沙辛格（Bhasha Singh）在社交媒體網站X上寫道：「終於是這部手機的最後一條推文了。」並補充說，德里警方已沒收她的手機。

另一名網路新聞記者夏瑪（Abhisar Sharma）也發文證實，印度警方進入她的住所，並帶走了手機和電腦。

媒體倡導團體表示，這些突襲行動表明在總理莫迪領導下的言論自由氛圍日益惡化，但印度官員表示，他們正在調查該網站涉嫌與配合中國境外宣傳有關。

據了解，印度警方8月中旬就已依反恐怖主義的《非法活動防治法》（UAPA）立案調查，懷疑該公司過去3年從「可疑管道」收取3.8億盧比的資金，其中一部份來自與中國相關的組織，但遭該公司否認。

警方發言人向金融時報指出，已針對一起預防恐怖主義案件進行「搜查、扣押和拘留」，已對46名嫌犯進行訊問，並扣押數位設備和文件以進行檢查。

印度新聞俱樂部（Press Club of India，PCI）在X發表聲明稱，對這起事件「深表關切」。強調將與記者站在同一陣線，並要求印度政府公開調查細節。

警方發言人向金融時報指出，已針對一起預防恐怖主義案件進行「搜查、扣押和拘留」。(...
警方發言人向金融時報指出，已針對一起預防恐怖主義案件進行「搜查、扣押和拘留」。(歐新社)

印度 喜馬拉雅山

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