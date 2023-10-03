涉收錢替中國大外宣 印度新聞網站遭突襲帶走40多人

印度首都德里警方3日上午突襲搜查網路新聞「NewsClick」40多名新聞工作者的住所，並將多人帶回警局問訊。(美聯社)

印度 首都新德里警方3日突擊搜查網路新聞「NewsClick」40多名新聞工作者的住所，並將多人帶回警局訊問，印度官員稱該網站配合中國大外宣。

金融時報報導，NewsClick的幾名記者和撰稿人表示，警方在3日在一場突擊行動中沒收他們的手機和筆電。該行動正值中印兩國在喜馬拉雅山 邊境的對峙緊張局勢不斷升級之際。

該網站的撰稿人巴沙辛格（Bhasha Singh）在社交媒體網站X上寫道：「終於是這部手機的最後一條推文了。」並補充說，德里警方已沒收她的手機。

另一名網路新聞記者夏瑪（Abhisar Sharma）也發文證實，印度警方進入她的住所，並帶走了手機和電腦。

媒體倡導團體表示，這些突襲行動表明在總理莫迪領導下的言論自由氛圍日益惡化，但印度官員表示，他們正在調查該網站涉嫌與配合中國境外宣傳有關。

據了解，印度警方8月中旬就已依反恐怖主義的《非法活動防治法》（UAPA）立案調查，懷疑該公司過去3年從「可疑管道」收取3.8億盧比的資金，其中一部份來自與中國相關的組織，但遭該公司否認。

警方發言人向金融時報指出，已針對一起預防恐怖主義案件進行「搜查、扣押和拘留」，已對46名嫌犯進行訊問，並扣押數位設備和文件以進行檢查。