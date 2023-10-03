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比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

聯合新聞網／ 即時報導
澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)
澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界，已經450天沒有下船，還笑說這樣生活比住養老院還要便宜。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，馬蒂（Marty Ansen）和太太潔絲（Jess）是從2022年6月16日開始環遊世界。當時疫情封國剛剛結束，兩人登上豪華郵輪「珊瑚公主號」（Coral Princess）決定「報復旅行」環遊世界，從那時開始兩人已經連續續訂51次航程，長達450天都待在船上。

馬蒂說他從一開始跟代辦的旅行社說不管會發生什麼事，「訂下去就對了」，沒想到就這樣在船上待了450天。夫妻倆現在已經非常習慣在船上生活，預計要在船上待上兩年的時間。

潔絲說現在在船上生活已經變成夫妻倆的新生活方式，每天在船上行程都很豐富，可以打桌球、跳舞、看表演，每天還都吃buffet自助餐。不但如此，他們的房間也有專門打掃的工作人員清潔，馬蒂更開玩笑說，現在兩人已經忘記怎麼鋪床了，看樣子非得留在船上生活不可了。

珊瑚公主號的經理表示，兩人已經成為船上的名人，幾乎所有人都認識這對夫妻。夫妻倆會在郵輪停泊在家附近的港口時探望家人，之後兩人還打算換搭更大艘的「皇冠公主號」（Crown Princess）再旅行一年。

澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界，已經450天沒有下船。(截取自A Cu...
澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界，已經450天沒有下船。(截取自A Current Affair YouTube)

郵輪 澳洲 養老院

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