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諾貝爾文學獎將揭曉 專家：可能彰顯言論自由價值

中央社斯德哥爾摩3日綜合外電報導
瑞典學院。(路透)
瑞典學院。(路透)

諾貝爾文學獎5日將揭曉，瑞典學院是否藉此做出政治性宣告？專家認為，若有意如此，可能會把獎項頒給捍衛言論自由的作家，預測可能得主包括俄羅斯小說家烏利茨卡婭等人。

專家點名可能得主包括俄羅斯作家、克里姆林宮批評者烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya），以及因寫出小說「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）惹怒伊朗而長年面臨追殺令的英籍作家魯西迪（Salman Rushdie）。魯西迪去年遇刺，但保住一命。

瑞典學院（Swedish Academy）也可能像過去經常的作法，把獎項頒給不太知名的作家，像是中國先鋒派小說家及文學批評家殘雪。

瑞典日報（Svenska Dagbladet）文化編輯伊蘭紐斯（Lisa Irenius）向法新社表示，表揚自我流亡到德國的烏利茨卡婭將會凸顯「文學不受政治限制」。在莫斯科因俄烏戰爭而受嚴厲批評之際，支持俄羅斯文化將是大膽的選擇。

另一名專家也持類似觀點，瑞典「每日新聞」（Dagens Nyheter）文化編輯威曼（Bjorn Wiman）指出，頒獎給烏利茨卡婭會釋出「極具政治性的訊號」。

威曼認為，美籍非裔加勒比海作家琴凱德（Jamaica Kincaid）今年也有機會獲獎。琴凱德的小說以自身家庭生活及殖民、種族經驗為主。

不過，威曼很希望看到魯西迪獲獎。他說，「該是他得獎的時候了」，若真是魯西迪獲獎，要向捍衛言論自由的瑞典學院致敬。這也是魯西迪體現的精神。

負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院長期被批評得獎名單過於偏重西方白人男性作家。

瑞典學院2018年因MeToo醜聞而分裂，隔年接著又將獎項頒給本身有不少爭議的奧地利作家彼得‧漢德克（Peter Handke）。從那之後，瑞典學院嘗試要脫胎換骨。

去年，學院將文學獎殊榮頒給法國作家安妮．艾諾（Annie Ernaux），她被視為女性主義標竿人物。2021年，出生於坦尚尼亞的英籍小說家古納（Abdulrazak Gurnah）因作品探討流亡、殖民主義及種族主義的折磨而拿下諾貝爾文學獎。

斯德哥爾摩大學（Stockholm University）文學教授佛蘭森（Carin Franzen）受訪指出：「近幾年，人們越來越意識到不能持續以歐洲為中心的觀點，必須更加平等，且獎項要能反映當代。」

威曼表示，自從把諾貝爾文學獎頒給漢德克後，學院18名成員中有半數已更換。漢德克親塞爾維亞的立場延伸為對塞爾維亞前總統米洛塞維奇（Slobodan Milosevic）的支持。米洛塞維奇於2006年過世時正因「種族滅絕」罪名受審。

威曼說，瑞典學院「已經改變」。

瑞典 魯西迪 諾貝爾

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