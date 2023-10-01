巴黎臭蟲橫行 法國誓言對抗「蟲蟲入侵」

臭蟲。(美聯社)

法國政府近期表示，將全力對抗在公共運輸、劇院、醫院數量增加的臭蟲。

綜合法新社與有線電視新聞網（CNN）報導，巴黎地鐵 、高速列車、戴高樂機場（Paris-Charles de Gaulle Airport）等地都發現了這種吸血昆蟲，感到惡心的旅客紛紛在社群媒體 上發布影片。

影片來源：YouTube NBC News

法國交通部長波恩（Clement Beaune）在社群平台X表示，他將在下周召集公共運輸營運商的代表，「告知應對措施，以及如何為旅客提供更多保護」，藉此「安撫和保護」大眾。

巴黎副市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）29日向法國LCI電視台表示，這種現象「普遍存在」。他說：「你必須明白沒有人是安全的…實際上，你可能在任何地方沾惹上臭蟲，並把牠們帶回家。」

巴黎市政廳28日呼籲法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）的政府協助解決臭蟲侵擾的問題，包括成立一個專門的工作小組。

臭蟲又稱床蝨，因牠們躲藏在床墊中的習慣而得名，不過牠們也可能藏在衣物和行李中。牠們通常在夜間活動，吸食人類的血液。

臭蟲叮咬會在皮膚造成紅腫、水泡或大片紅疹，並可能引起劇烈搔癢感或過敏反應。牠們通常還會引起心理困擾、睡眠問題、焦慮與憂鬱。

臭蟲有可能長到約7公釐長，而根據法國當局說法，臭蟲的出現與衛生程度無關。

法國食品、環境及職業衛生安全局（ANSES）風險評估部門專家費特（Johanna Fite）告訴CNN：「主要原因是人類移動、人群旅行，人們外出短期住宿時，臭蟲藏在行李箱跟著回家。」

費特表示：「我們發現越來越多臭蟲族群具有抗藥性，因此沒有什麼神奇的方法能擺脫牠們。」