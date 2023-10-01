我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／家譜旅行 為何成新潮流？

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

巴黎臭蟲橫行 法國誓言對抗「蟲蟲入侵」

中央社巴黎30日綜合外電報導
臭蟲。(美聯社)
臭蟲。(美聯社)

法國政府近期表示，將全力對抗在公共運輸、劇院、醫院數量增加的臭蟲。

綜合法新社與有線電視新聞網（CNN）報導，巴黎地鐵、高速列車、戴高樂機場（Paris-Charles de Gaulle Airport）等地都發現了這種吸血昆蟲，感到惡心的旅客紛紛在社群媒體上發布影片。

影片來源：YouTube NBC News

法國交通部長波恩（Clement Beaune）在社群平台X表示，他將在下周召集公共運輸營運商的代表，「告知應對措施，以及如何為旅客提供更多保護」，藉此「安撫和保護」大眾。

巴黎副市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）29日向法國LCI電視台表示，這種現象「普遍存在」。他說：「你必須明白沒有人是安全的…實際上，你可能在任何地方沾惹上臭蟲，並把牠們帶回家。」

巴黎市政廳28日呼籲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的政府協助解決臭蟲侵擾的問題，包括成立一個專門的工作小組。

臭蟲又稱床蝨，因牠們躲藏在床墊中的習慣而得名，不過牠們也可能藏在衣物和行李中。牠們通常在夜間活動，吸食人類的血液。

臭蟲叮咬會在皮膚造成紅腫、水泡或大片紅疹，並可能引起劇烈搔癢感或過敏反應。牠們通常還會引起心理困擾、睡眠問題、焦慮與憂鬱。

臭蟲有可能長到約7公釐長，而根據法國當局說法，臭蟲的出現與衛生程度無關。

法國食品、環境及職業衛生安全局（ANSES）風險評估部門專家費特（Johanna Fite）告訴CNN：「主要原因是人類移動、人群旅行，人們外出短期住宿時，臭蟲藏在行李箱跟著回家。」

費特表示：「我們發現越來越多臭蟲族群具有抗藥性，因此沒有什麼神奇的方法能擺脫牠們。」

地鐵 馬克宏 社群媒體

上一則

西班牙夜店大火13死 28歲女留言：媽我愛你 我們快死了

下一則

印度太陽探測器越過里程碑 脫離地球引力範圍

延伸閱讀

法國醫院關閉夜間急診 民眾搬出「投石機」上街示威抗議

法國醫院關閉夜間急診 民眾搬出「投石機」上街示威抗議
杭州亞運／再戰巴黎奧運？台「桌球教父」莊智淵：人生不設限

杭州亞運／再戰巴黎奧運？台「桌球教父」莊智淵：人生不設限
娛樂／捲性侵2導演 新片兩樣情

娛樂／捲性侵2導演 新片兩樣情
旅遊／訪巴黎莫內花園 一圓彩色睡蓮夢

旅遊／訪巴黎莫內花園 一圓彩色睡蓮夢

熱門新聞

大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。（路透）

這國家全球經濟成長最快 GDP估增115%

2023-09-28 02:25
大馬總理安華宣布，將開放第2個5G網路，讓華為參與建設。(路透)

在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設

2023-09-27 11:38
日本夏季推行清涼商務政策，鼓勵公司企業維持攝氏28度室溫，員工可以穿著短袖、短褲等簡便服飾上班。（路透）

不再穿西裝打領帶？日本夏季推「清涼商務」政策 上班族改穿這一物

2023-09-25 06:38
示意圖。ingimage

4歲女童溺水亡…26歲哥「見死不救」 淡定喝飲料旁觀

2023-09-26 17:37
中國因應日本將福島第一核電廠核處理水排放入海，全面禁止日本產水產品進口的影響持續擴大，特別是日本銷往中國占比高的帆立貝，明顯出現庫存過多及價格下滑的情況。示意圖。(圖／Ingimage)

日本排放核處理水滿月 這產品因中國禁令價跌

2023-09-24 12:49

超人氣

更多 >
杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金
3星座擅長收買人心：巨蟹溫暖關懷、第1名是人際關係專家

3星座擅長收買人心：巨蟹溫暖關懷、第1名是人際關係專家
杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄

杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄
中國月餅銷量大跌逾5成 主持人李湘吃出天價「1塊246美元」

中國月餅銷量大跌逾5成 主持人李湘吃出天價「1塊246美元」
「中國巴菲特」關善祥突傳辭世 生前旗下基金大虧

「中國巴菲特」關善祥突傳辭世 生前旗下基金大虧