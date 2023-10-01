阿富汗駐印度大使館暫停運作 館舍由新德里暫接管

阿富汗駐印度大使館今天起暫停運作，館舍將由印度當局以看守身分接管。此舉距阿富汗的神學士從西方支持的政府手中奪回政權已2年多。圖為阿富汗駐印度新德里大使館外觀。歐新社

阿富汗 駐印度大使館 今天起暫停運作，館舍將由印度當局以看守身分接管。此舉距阿富汗的神學士 （Taliban，又譯塔利班）從西方支持的政府手中奪回政權已2年多。

法新社報導，印度在內的國際間許多國家雖未正式承認阿富汗的神學士政府，但承認神學士是目前阿富汗的實際統治者。

這讓阿富汗使領館的運作陷入困難，因為前朝政府指派的外交官拒絕將館舍和財產控制權交給神學士當局選出的代表。

阿富汗大使館在舊稱為推特（Twitter）的社群平台X發文表示：「阿富汗駐新德里大使館以悲傷、遺憾和失望的心情宣布停止運作。」

阿富汗大使館在聲明中表示，印度將以看守身分，取得大使館的控制權。

這份未署名的聲明中表示，由於人員和資源皆減少，使館的運作面臨「越來越多挑戰」，其中包括「外交人員簽證換發不及與支援不足」。

阿富汗駐新德里大使館之前傳出大使和其他高級外交官近月已經離開印度，留在當地的使館人員則陷入內鬥。

神學士2021年8月逼近阿富汗首都喀布爾時，新德里當局撤離駐喀布爾的外館人員，不過去年又派遣一個小組重啟偌大的印度大使館。

神學士奪回政權時，多數外國使館撤離外交人員，迄今未返回阿富汗。但少數國家像是巴基斯坦、中國和俄羅斯從未關閉使館，目前在喀布爾仍派有大使。