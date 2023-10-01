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紐西蘭2周後大選 總理確診新冠 只好遠距拉票

中央社／威靈頓1日綜合外電報導
紐西蘭總理希金斯確診新冠。（路透）
紐西蘭總理希金斯確診新冠。（路透）

紐西蘭將在兩周後舉行大選，總理希金斯（Chris Hipkins）今天卻在選情關鍵時刻確診新冠肺炎，他的辦公室說，希金斯在隔離期間將遠距工作。

綜合路透社和法新社報導，希金斯的辦公室在聲明中說，希金斯昨天開始有感冒症狀，將隔離5天或檢測結果回到陰性為止。

紐西蘭將在14日舉行大選，希金斯所屬的工黨（Labour Party）近來民調支持率下滑，如今希金斯卻因確診暫停出席競選活動。

希金斯原定今天在奧克蘭（Auckland）參加活動，但發言人說，副總理賽普洛尼（Carmel Sepuloni）會代替他出席。

希金斯辦公室說，「將在適當時候提供」有關他行程的最新消息。

聲明說：「他會盡可能透過（視訊軟體）Zoom來繼續參與活動。」

希金斯在社群媒體Instagram發文說「昨夜很難受，我今天早上醒來感覺非常不舒服，剛剛得到這個測試結果」，還附上快篩試劑出現兩條線的照片。

他說：「我在助選行程上與紐西蘭人近距離接觸，我不想將傳染給人，因此我會遵守指南隔離幾天，或直到測試結果呈陰性為止。 我會盡可能遠距參與活動。」

紐西蘭政府在8月取消所有剩餘的防疫限制，但衛生當局仍建議民眾在感覺不適或檢測結果呈陽性的情況下留在家裡5天。

檢測 奧克蘭 民調

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