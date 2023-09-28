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荷蘭鹿特丹32歲學生持槍襲民宅和醫院 2死1重傷

中央社海牙28日綜合外電報導
荷蘭的精銳警察小組聚集在伊拉斯謨(Erasmus)大學醫學中心前。Getty Images
荷蘭的精銳警察小組聚集在伊拉斯謨(Erasmus)大學醫學中心前。Getty Images

3:19PM 更新

一名32歲男學生今天穿戴戰鬥裝備，接連朝荷蘭鹿特丹市一間民宅和一家醫院開槍，造成2人死亡，還有1名青少女性命垂危。警方說正在調查作案動機，並稱犯嫌曾因虐待動物被定罪。

法新社報導，警長韋斯特貝克（Fred Westerbeke）告訴記者，作案男子先是闖進鹿特丹（Rotterdam）一間民宅並開槍，殺死一名39歲女性，並造成死者的14歲女兒重傷。男子也對這棟房子縱火。

犯嫌接著移動到伊拉斯謨大學醫學中心（Erasmus Medical Centre）一間教室，槍殺一名46歲教師，接著又在這裡縱火，引發恐慌。

身穿白袍的醫護人員推著輪椅、抬著擔架運送病患，一臉驚恐地湧出大樓。警方出動精銳警力攻堅。

警方表示，犯嫌是這間醫院裡的學生，曾因虐待動物被定罪，當局早就知道這個人。

當局稍早表示，犯嫌身穿「戰鬥式」服裝，高個子、黑髮，並帶著一個背包。據信他只有一把槍，且沒有跡象顯示他有共犯。

目前正在調查犯嫌是不是死亡教師的學生。當局相信39歲死亡女子和她的女兒是犯嫌的近鄰，讓韋斯特貝克認為這是「針對性攻擊」。

荷蘭警方表示，鹿特丹市（Rotterdam）今天連續發生兩起槍擊案，造成2死。圖...
荷蘭警方表示，鹿特丹市（Rotterdam）今天連續發生兩起槍擊案，造成2死。圖為槍擊案發生後，醫務人員離開伊拉斯謨大學醫學中心。Getty Images

2:30PM 更新

荷蘭警方表示，鹿特丹市（Rotterdam）今天連續發生兩起槍擊案，造成2死。

法新社報導，一名穿戴戰鬥裝備的男子先是在一棟公寓內開槍，接著闖入附近一處醫學中心，兩個地方都發生火警但皆已撲滅。

鹿特丹市警方在舊稱推特（Twitter）的社群平台X上發布如下聲明：「鹿特丹的兩起槍擊事件釀成傷亡。我們會先通知家屬，之後再作說明。」

當局表示，精銳警察小組已進入醫院，尋找持有手槍的犯嫌。而根據路透報導，犯嫌已經被捕。

荷蘭國家通訊社（ANP）引述警方的說法報導，犯嫌現年32歲，作案動機不明。警方說這兩起槍擊案的犯嫌只有他。

現場影像顯示，醫護人員與病患紛紛離開醫院，身穿防彈衣的警察入內搜索，數架警用直升機在頭頂盤旋。

警方稍早表示，犯嫌身穿「戰鬥式」服裝，身高很高，髮色為黑色，並帶著一個背包。

一名醫學生匿名告訴荷蘭媒體RTL Nieuws：「一開始是4樓發生槍擊，有人開了4或5槍，接著一枚汽油彈被丟進教學中心。」

鹿特丹時常發生槍擊事件，通常跟敵對販毒幫派尋仇有關。

當局預計不久後將召開記者會說明細節。

槍擊 醫學 幫派

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