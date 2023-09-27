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看準漏洞 英犯罪集團派「臥底」受訓當獄警 走私違禁品

編譯盧思綸 / 即時報導
英國犯罪集團看準獄警制度漏洞，派員臥底完成受訓，目的是走私毒品等違禁品營利。圖為示意。（美聯社）
英國犯罪集團看準獄警制度漏洞，派員臥底完成受訓，目的是走私毒品等違禁品營利。圖為示意。（美聯社）

英國衛報報導，英國監獄警官協會（Prison Officers’ Association）警示，犯罪集團看準獄警制度漏洞，派員臥底完成受訓，「終極目的」是走私毒品和電話等違禁品營利。

毒品氾濫一直是英國監獄難解的問題，以米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）伍德希爾（Woodhill）最高安全監獄為例，38%受刑人藥物檢測呈現陽性。因此，犯罪集團相當清楚走私毒品、電話等違禁品是有利可圖的生意。

另一方面，英國獄警體制存在諸多漏洞，包括培訓與面試制度寬鬆、年齡限制偏低及薪資不佳導致人手短缺。

當局由於警力短缺將培訓時間從10周縮短至7周，消息人士更指出其中包含「在家自學」；對此英國司法部提出反駁。除此之外，獄警招募採線上面試，包括監獄長一職，令獄警協會憂心「恐聘雇不對的人」。

再者，過去40年來，英國政府逐年下修獄警年齡限制，從1987年規定的25歲至1999年再調低到18歲，而獄警協會亦援引真實案例表示，年輕獄警較常出現攜帶物品上工的情形。

種種因素互相影響，促使犯罪組織將歪腦筋動到獄警身上，企圖透過臥底走私違禁品營利。

偵緝總督察泰勒（Charlie Taylor）表示，臥底獄警大致上分成兩種，一種是犯罪組織有計畫派員進行培訓，另一種是獄警抵擋不住受刑人或外部誘惑而同流合汙。

對於諸多體制漏洞，獄警協會希望當局能取消線上面試、上修獄警年齡門檻至21歲，並且加強人員出入安檢管制。

英國司法部截至目前尚未回覆。

監獄 毒品 面試

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