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她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

聯合新聞網／ 即時報導
大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專
大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

日本和牛風靡全球，旅客遊日時都會特地排定燒烤店品嘗。但大阪知名燒肉吃到飽「燒肉力丸」卻被客人目睹將未吃完牛肉「回收再利用」的狀況，店員也承認「老闆一直都讓他們這樣做的」，事件傳出後，不少網友紛紛表示的確有遇到肉品不新鮮、整坨端出無擺盤的情形，懷疑就是拿到回收牛肉。

日本大阪「燒肉力丸」因燒肉放題只需3000日圓（約合20美元）便可大啖新鮮的日產牛肉，在心齋橋、道頓堀等熱門地區都有分店，相當受到台灣觀光客推祟。不過有網友近日前往消費時，目睹店家客人吃剩的生肉回收再利用的過程，心情大受影響，也決定要公開當天狀況，「大家要為了身體健康著想」。

原PO在臉書社團「大阪自由行新手指南」發文，提到當天是到心齋橋店消費，入座沒多久隔壁桌便結帳離開，留下桌上好幾盤完整未動的牛肉，相當浪費，也引起收拾桌面的店員一陣討論，隨後出現一名店員將幾盤肉倒進同一個盤子後端走。當下原PO剛好要去拿飲料，便跟在端肉的店員後面，沒想到看見店員直接將肉送進後廚櫃檯「再次回收使用」。

由於該店是開放式廚房，原PO在外面看得一清二楚，瞬間沒了食欲，「雖然一整盤沒動很浪費，但他們聊天過程口水或是細菌可能都噴進去，怎麼會回收呢」，她也向店員反應，認為客人浪費可以加收費用，而不是回收肉品使用，這麼做若被日本衛生局抓到也會被重罰，結果店員竟告知「老闆一直都讓他們這樣做的」，讓她相當傻眼。

店家離譜行徑引起熱議，「這家超多人推的欸，客人浪費食材的行為很糟糕，但沒想到會回收」、「這是日本？好傻眼…毫無衛生與道德！」、「謝謝滅火」、「這行為太誇張了，請您直接投訴」、「評分（指Google評價）很高耶！感謝樓主提醒」、「謝謝，已打消念頭，已取消訂位，下個月去大阪本來想來這家吃燒烤現在不考慮了」。

不少人也表示自己疑似就是「回收牛肉」的受害者，「我上禮拜才剛吃完這家，印象也不是很好，送來的肉片是整坨纏繞在一起的，放上烤網跟本攤不開，勉強攤開後也是變成碎肉狀，根本沒辦法吃」、「我上週是去道頓堀吃的，上的五花肉是整坨的，傻眼！吃起來也不怎麼樣 覺得肉不新鮮」、「9月初也有去這家吃，中途有加點，但送來的肉中間變黑，我們有詢問店員，店員回覆肉這樣正常，但我們不敢吃」、「我的天啊！這是我上次去吃的那家！我記得和牛蠻好吃的，還吃了很多，晚上還吐了，以為是吃太油，結果竟然…」。

也有網友認為該店在新冠疫情前後經營模式不同，很可能換新老闆了。「疫情之前有吃過，品質真的沒話說，東西真的好吃，東西也多…今年去之後，非常失望+傻眼，東西也變很少，變得很難吃，品質還是各方面，變得非常差。他們現在拚翻桌率」、「這間店好幾年前去過覺得不錯耶，當時覺得便宜肉的品質又好。老闆是錢賺太多嗎，還是換人經營了」、「我覺得換人經營，疫情前去過，跟疫情後去過，經營模式大改變，裡面的人都走光了」。

原PO後續回應，發文後發現並非只有她看到回收肉品的狀況，加上大阪是台灣人旅遊熱點，因此除了在Google留言評論外，也公布該家店名「真的不推薦」，並提醒網友別浪費食物。

疫情 日本 Google

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