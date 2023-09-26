烏龍讚揚納粹分子鬧笑話 加拿大議長黯然下台

加拿大國會下議院議長羅塔。(路透)

加拿大 國會下議院議長羅塔（Anthony Rota）因為在國會殿堂上烏龍讚揚一名曾為納粹服役的烏克蘭 裔老兵，頂不住排山倒海的批評壓力，今天宣布辭去下議院議長職位。

羅塔22日邀請98歲的老兵洪卡（Yaroslav Hunka）坐在眾議院旁聽席上，觀看烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy） 的演講，還讚揚洪卡是「烏克蘭英雄和加拿大英雄」。

隨後猶太團體指出洪卡曾在納粹親衛隊第14武裝擲彈兵師（14th Waffen Grenadier Division, Schutzstaffel）服役，該軍事單位在大屠殺期間犯下許多反人道罪行。

事件引發諸多批評，羅塔隨後公開道歉，稱自己並未了解洪卡的全部人生。但各方呼籲他辭去議長的聲浪不斷升高。今天早上連同是自由黨的內閣成員都認為他應該離開，因此下午他宣布辭職決定。

此事不僅是加拿大國內的風波，已經成為國際笑話。

因為當時是烏克蘭總統澤倫斯基到加拿大下議院演講，在羅塔指引下，在場所有議員，包括澤倫斯基和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）都起立為洪卡鼓掌致敬。

加拿大是烏克蘭的堅挺盟友，沒想到被俄羅斯 抓到了做大外宣的好機會。

俄羅斯駐加拿大大使館發表聲明指出：「這一事件將永遠載入加拿大『民主』史冊。加拿大公民應該再次想一想，他們的領導人在頌揚誰，他們在烏克蘭支持的又是一個什麼樣的政權。」

加拿大廣播公司（CBC）的評論文章也提到，短短不到10天的時間內，加拿大佔據國際新聞的頭條，不過卻是令人出糗、尷尬的局面。

幾天前是加拿大指控印度政府特工涉嫌謀殺加國印度裔錫克教領袖，讓正想拉攏印度抗衡中國的西方盟友感到為難；如今加拿大又鬧出「讚揚納粹分子」的烏龍事件，讓正在打擊俄羅斯的盟友都傻眼了。

CBC的評論文章稱，國際地緣政治變得更複雜，加拿大需要儘快做好準備。因為「加拿大這幾年歷經了與沙烏地阿拉伯的外交齟齬、中國的人質外交，還有涉及俄羅斯和印度的危機，顯示波濤洶湧的國際水域中，需要新的外交技巧應對」。