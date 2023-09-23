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路透：業者與美國反彈 印度延緩電腦進口許可制

中央社新德里23日綜合外電報導
路透社引述2名印度官員報導，印度將把對筆記型電腦和平板電腦實施進口許可制的時間延後。（美聯社）
路透社引述2名印度官員報導，印度將把對筆記型電腦和平板電腦實施進口許可制的時間延後。（美聯社）

路透社引述2名印度官員報導，印度將把對筆記型電腦和平板電腦實施進口許可制的時間延後。這項措施原本恐打擊多家國際科技大廠，在業者和美國政府反彈後，出現政策大轉彎。

其中一位要求身分保密的官員告訴路透社，印度的筆電和平板電腦進口許可制計畫將暫緩一年，之後政府再考慮是否實施。

印度政府8月3日突然宣布實施這項制度，目的包括「確保」輸入品是「可靠的硬體和系統」、降低這類貨物對進口的依賴、促進國內製造業及局部解決與中國間的貿易失衡。但在業界反對下，一開始的計畫實施時間很快延後約3個月。

可能受到衝擊的企業，包括美國的蘋果（Apple）、戴爾（Dell）、惠普（Hewlett-Packard，HP）和韓國的三星（Samsung）等。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）8月也已為此向印度政府表達關切。

對相關討論掌握直接消息的印度官員透露，印度電子與資訊科技部（Ministry of Electronics and Information Technology）現正提議一套較簡單的進口註冊程序，預計11月開始實施。

根據官員之一的說法，這套新的「進口管理系統」，只要求企業進口筆電、平板和個人電腦（PC）時取得「登記證明」，而非8月3日的命令要求的許可證。

知情官員還說，印度電子與資訊科技部已在本月22日召開的一場會議上，向業界主管說明提案。

印度今年4至6月包括筆電、平板和個人電腦的電子產品進口額達到197億美元，較去年同期成長6.25%。

印度 戴琪 三星

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