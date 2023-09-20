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穀物進口爭議延燒 波蘭揚言「不再向烏克蘭提供武器」

編譯徐榆涵／即時報導
波蘭為保護本國農業而宣布禁止進口烏克蘭穀物，導致波烏兩國關係持續緊張。（路透）
波蘭為保護本國農業而宣布禁止進口烏克蘭穀物，導致波烏兩國關係持續緊張。（路透）

波蘭為保護本國農業而宣布禁止進口烏克蘭穀物，導致波烏兩國關係持續緊張，波蘭總理20日更以專注自身國防為由，揚言將不再向烏克蘭提供抗俄的武器。

衛報報導，當被記者問及儘管穀物出口存有歧見、是否仍將持續支持基輔時，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）表示，「我們不再向烏克蘭轉移武器，因為我們目前正在以更現代化的武器武裝波蘭。」

自從2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭一直是烏克蘭最堅定的支持者之一，也是基輔的主要武器供應國之一。此外也收容了大約100萬名烏克蘭難民，他們受益於各式各樣的國家援助。

波蘭為保護農民利益，禁止烏克蘭穀物進口，引發華沙與基輔的緊張，情勢並在近日加劇。

莫拉維茨奇20日告訴波蘭衛視新聞說，「我是在警告烏克蘭當局。如果他們要讓衝突升級，我們將禁止進口更多烏克蘭產品。烏方不了解波蘭農業的不穩定程度。我們正在保護波蘭農民。」

莫拉維茨奇表示，「我們是率先為烏克蘭做很多事的人，這正是為何我們期盼他們了解我們利益的原因」，稱「我們當然尊重他們的所有問題，但對我們來說，農民的利益是最重要的。」

基輔則宣布將向世界貿易組織（WTO）提出申訴，來回應波蘭、匈牙利和斯洛伐克的警告。

烏克蘭 俄羅斯 WTO

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