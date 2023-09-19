烏介入蘇丹內亂？CNN：烏特戰部隊可能策動攻擊瓦格納支持的民兵
美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭軍方消息人士透露，烏克蘭特戰部隊可能在幕後策動在蘇丹攻擊「瓦格納集團」支持的民兵的一系列無人機和地面行動。
報導說，今年4月蘇丹爆發內戰，正規軍跟準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）持續以空襲和地面交戰爭奪首都喀土穆（Khartoum）和多個主要城市控制權。9月初，俄國傭兵組織「瓦格納集團」扶植的快速支援部隊在喀土穆鄰近地區遭無人機輪番攻擊，幕後主使「可能」是烏克蘭特戰部隊，凸顯俄烏交戰勢力已經擴散到前線之外。
CNN訪問的烏克蘭軍方消息人士透露，此次攻擊涉及對快速支援部隊的一系列無人機和地面行動，是「非蘇丹軍隊行動」。當問及基輔是否為幕後主謀，消息人士僅表示「烏克蘭特戰部隊可能要負責」。
目前認為瓦格納正在援助快速支援部隊對抗蘇丹正規軍，企以爭奪國家控制權。
烏克蘭在蘇丹的秘密行動象徵俄烏交戰拓展到雙方領土之外，同時代表基輔對莫斯科的強烈挑釁。烏克蘭除了接連以無人機攻擊俄國深處領土外，亦針對東部及南部遭佔領的地區持續進行反攻。
至於蘇丹方面，一名高階軍事消息人士表示不知情，且不認為屬實。
另外，多數美國官員似乎不清楚烏軍在蘇丹的攻擊行動，對此表示驚訝。
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