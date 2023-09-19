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烏介入蘇丹內亂？CNN：烏特戰部隊可能策動攻擊瓦格納支持的民兵

編譯盧思綸 / 即時報導
今年4月蘇丹爆發內戰，正規軍跟準軍事組織快速支援部隊持續以空襲和地面交戰爭奪首都喀土穆和多個主要城市控制權。（路透）
今年4月蘇丹爆發內戰，正規軍跟準軍事組織快速支援部隊持續以空襲和地面交戰爭奪首都喀土穆和多個主要城市控制權。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭軍方消息人士透露，烏克蘭特戰部隊可能在幕後策動在蘇丹攻擊「瓦格納集團」支持的民兵的一系列無人機和地面行動。

報導說，今年4月蘇丹爆發內戰，正規軍跟準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）持續以空襲和地面交戰爭奪首都喀土穆（Khartoum）和多個主要城市控制權。9月初，俄國傭兵組織「瓦格納集團」扶植的快速支援部隊在喀土穆鄰近地區遭無人機輪番攻擊，幕後主使「可能」是烏克蘭特戰部隊，凸顯俄烏交戰勢力已經擴散到前線之外。

CNN訪問的烏克蘭軍方消息人士透露，此次攻擊涉及對快速支援部隊的一系列無人機和地面行動，是「非蘇丹軍隊行動」。當問及基輔是否為幕後主謀，消息人士僅表示「烏克蘭特戰部隊可能要負責」。

目前認為瓦格納正在援助快速支援部隊對抗蘇丹正規軍，企以爭奪國家控制權。

烏克蘭在蘇丹的秘密行動象徵俄烏交戰拓展到雙方領土之外，同時代表基輔對莫斯科的強烈挑釁。烏克蘭除了接連以無人機攻擊俄國深處領土外，亦針對東部及南部遭佔領的地區持續進行反攻。

至於蘇丹方面，一名高階軍事消息人士表示不知情，且不認為屬實。

另外，多數美國官員似乎不清楚烏軍在蘇丹的攻擊行動，對此表示驚訝。

烏克蘭 瓦格納 俄國

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