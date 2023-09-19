東歐衝突升溫 亞塞拜然出兵納卡區 亞美尼亞籲俄介入

亞美尼亞與亞塞拜然的爭議性地區「納卡區」首府19日傳出槍聲與爆炸聲，民眾倉皇逃跑。（路透、納卡區媒體）

半島電視台引述亞塞拜然國防部 19日聲明指稱，亞塞拜然軍隊已在與亞美尼亞的爭議性地區「納卡區」（Nagorno-Karabakh）發動「反恐行動」。

亞塞拜然國防部聲明指出，行動只會針對軍事設備及建築，並將使用高精準武器奪去其攻擊能力。亞美尼亞外交部長呼籲俄羅斯駐該區的維和部隊介入，並停止亞塞拜然對當地人民的「全面入侵」行動。

據法新社記者，納卡區首府——亞美尼亞稱史提帕納科特（Stepanakert），亞塞拜然稱漢肯迪（Khankendi）——傳來爆炸聲。

納卡區長期以來為「兩亞」爭議性地區，兩國為爭奪控制權曾引爆2次戰爭。儘管國際如今認定該區隸屬亞塞拜然，但當地人口以亞美尼亞裔 為主。

亞塞拜然的聲明發布前數小時，亞塞拜然外交部表示，至少6人在亞塞拜然霍賈文德區（Khojavend district）2起不同事件中，因亞美尼亞軍隊埋下的地雷身亡。亞美尼亞國防部宣稱，亞美尼亞在納卡區沒有任何軍事人員或裝備。

俄國 官媒塔斯社引述俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）指稱，俄國對兩亞衝突速升溫表示高度警戒。沙卡洛娃說，亞塞拜然僅在發動軍事行動之前數分鐘，才告知俄國維和部隊。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）也對納卡區持續的情況表達擔憂。他說：「重要的是，停止所有行動，雙方回到持續對話的狀態，並避免任何進一步衝突」。

納卡區2020年曾爆發大規模衝突，兩亞兵戎相向6周後，俄國介入並成功調停。據停火協議，亞美尼亞放棄了自1990年代以來掌控的大片領土。儘管歐盟、俄國及美國之後多次介入，兩亞仍無法取得長久的和平協議。