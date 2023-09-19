她冷酷聰明 北韓專家評金與正：全球最危險女性

北韓領導人金正恩胞妹金與正。（美聯社）

北韓 領導人金正恩 上週在睽違多年後造訪俄羅斯，胞妹金與正 隨他走訪海外，北韓專家告訴福斯數位新聞（Fox News Digital），金與正已然是「全世界最危險女性」。

塔弗茲大學（Tufts University）弗萊徹學院（Fletcher School）教授李晟允（Sung-Yoon Lee，音譯）表示：「我認為，金與正（Kim Yo Jong）目前確實是韓國史上、甚至是全球史上最危險的女性。」

他說：「儘管她相對年輕，9月底將滿36歲，但她無疑為這個殘酷、沙文主義、由男性主導的國家增添一抹較為柔和的形象。外界必須非常認真地看待她。」

金與正2011年於父親金正日的喪禮上首次公開露面，但到2018平昌冬奧之前，她在很大程度上仍是個背景人物。幾個月後，金與正陪同哥哥金正恩（Kim Jong Un）與南韓總統文在寅（Moon Jae-in）舉行歷史性峰會。

她最近則隨金正恩一同訪問俄羅斯，並在兩國領導人會面之前參觀了東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）。

分析人士認為，金與正是金正恩的接班人，李晟允則說，她可能會扮演「攝政王」的角色，直到金正恩傳聞中的幼子成長到足已掌權為止，儘管這可能引發一些角力。

李晟允說，如果「雙方之間存在一些緊張關係」，那麼她會「想起她和她的哥哥在2013年那個嚴酷的寒冬，處決了兩人的姑丈張成澤」。

金與正在南韓首度公開亮相後，她代表金正恩和平壤當局發表了至少40項書面聲明，並下令炸毀位於北韓境內的兩韓聯絡辦公室。

李晟允解釋道，這種既得權力尤其令人不安，因為這可能賦予她個人或與其胞兄共同掌控北韓核武庫的權力。金與正去年在幾項聲明中提到這點，她當時揚言，南韓「哪怕只是對北韓領土發射一枚子彈」，都將招致後果。

李晟允說：「我們從未在北韓、南韓和全球歷史中見過這樣的情況，一位女性共主、一個犯罪政權的女性共同領導人發出核威脅，說我有權用核武攻擊南韓這個和平且民主的鄰國」。

研究這個全球最神祕國度之一困難重重，但李晟允在研究生的幫助下克服「巨大難關」，仔細檢視中國甚至台灣對「金與正的每一則報導」、北韓官方聲明和長達「數百小時」的北韓影片內容。

李晟允說：「透過所有影像畫面和北韓發表的聲明等，我看見金與正在北韓階級制度中占據獨特的強大地位。我也訪問了多名曾見過她的人，藉此一窺其個性等，但我必須承認，我的書和針對北韓的整體研究存在著局限性」。

李晟允推測，北韓可能為把金與正武器化，派她出席總統級或聯合國會議，這將使這些管理機構陷入尷尬境地，要不接受她，要不因為她是女性而顯得「莽撞無禮」，進一步鞏固她的權力和影響力。

李晟允說：「當她說，『好吧，我們來談談非核化或外交關係正常化』時，我們之中有許多人會因為她是女性而傾向於相信她。所以，她雄心勃勃、她聰明、她冷酷無情，因此，我們應該非常認真地對待她，而不是在她面前擺出高人一等的態度。」