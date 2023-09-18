加拿大驅逐印度外交官 杜魯多稱「可靠指控」印特務刺殺錫克教領袖

加拿大錫克教領袖6月在卑詩省遇刺，總理杜魯多稱「可靠指控」指向印度政府特務所為。杜魯多9月9日出席20國集團峰會與印度總理莫迪握手致意。（路透）

加拿大 錫克教領袖6月在卑詩省遇刺，總理杜魯多 稱「可靠指控」指向印度 政府特務所為，加拿大已將涉案的印度外交官驅逐出境。

彭博資訊報導，加拿大錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）6月19日在薩里市（Surrey）錫克教宗師那納克寺廟（Guru Nanak Sikh Gurdwara）外遭槍殺身亡，引發錫克教分離主義者群情激憤，稱印度政府是賈尼爾之死的幕後黑手，分離主義擁護者和印度政府關係陷入白熱化。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）18日在國會表示，過去數周以來，加拿大情報機構積極尋找印度與加拿大公民尼賈爾遇害的關聯以證實可靠的指控，且加拿大政府將採取所有必要措施「將凶手繩之以法」。

杜魯多亦明確表示，「任何外國政府在加拿大領土謀殺加拿大公民都是侵犯我國主權的表現，絕對無可接受。」

此外，杜魯多透露他上周在新德里20國集團（Group of 20）峰會已「親自直接」向印度總理莫迪（Narendra Modi）表達擔憂。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）表示已將印度駐加拿大情報機構負責人驅逐出境。

地位相當於大使館的印度駐加拿大高級官員公署（Indian High Commission in Ottawa）尚未針對指控置評。

杜魯多的發言也凸顯加印關係有所惡化。加拿大上週甫推遲原訂10月訪問印度貿易代表團的行程。