德外長稱習近平是獨裁者 北京召見德國駐中大使

德國外交部發言人證實，在德國外交部長稱習近平為獨裁者後，德國駐中大使被中國外交部召見。（路透）

德國 政府今天證實，外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）日前稱中國國家主席習近平 為「獨裁者」後，北京 當局召見了德國駐中國大使傅融（Patricia Flor）。

貝爾伯克上周接受福斯新聞（Fox News）訪問被問到俄羅斯侵略烏克蘭戰爭時，她說：「如果（俄國總統）普亭（Vladimir Putin）贏得戰爭，對於世界上其他獨裁者，例如中國國家主席習近平，會是什麼訊號？」

德國外交部發言人向法新社證實，德國駐中大使傅融因為貝爾伯克的言論「（周日）被中國外交部召見」。

中國當局今天稍早對貝爾伯克的言論表達「強烈不滿」後，德國方面才證實中國召見了傅融。

中國外交部發言人毛寧於例行記者會表示：「德方言論極其荒謬，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。中方已通過外交渠道，向德方提出嚴正交涉。」

至於德國總理蕭茲（Olaf Scholz）對貝爾伯克言論的看法，德國政府發言人拒絕發表評論。

但這位發言人提到，很明顯「中國是由共產黨一黨專政統治，這也顯然不符合我們的民主理念」。