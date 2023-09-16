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伊朗官媒：艾米尼之父掃墓時遇刺 軍隊成功阻止

中央社德黑蘭16日綜合外電報導
今天是庫德族女子艾米尼逝世1周年忌日，義大利爆發示威。（美聯社）
今天是庫德族女子艾米尼逝世1周年忌日，義大利爆發示威。（美聯社）

伊朗官方媒體報導，該國安全部隊今天成功阻止針對已故庫德族女子艾米尼之父的暗殺企圖。艾米尼1年前在道德警察羈押期間身亡，引發引發排山倒海的舉國抗議活動。

法新社報導，根據伊朗通訊社（IRNA），艾米尼（Mahsa Amini）的父親艾姆賈德（Amjad Amini）在前往庫德斯坦省（Kurdistan）薩蓋茲鎮（Saqez）的公墓為女兒掃墓時遭到刺殺。

今天是艾米尼逝世1周年忌日。

伊朗通訊社援引庫爾德斯坦省副省長羅美利尼（Mehdi Ramezani）的說法報導，「安全部隊逮捕了數名意圖刺殺艾姆賈德的恐怖組織成員」。

報導並未揭露兇嫌的身份或他們所屬的組織，僅稱刺殺意圖「宣告失敗」。

時年22歲的艾米尼去年涉嫌違反女性服儀規定，遭到道德警察羈押期間於同年9月16日死亡。艾米尼之死引發舉國抗爭，時間長達數月之久，並演變成多年來反對伊朗當局的最大規模示威活動。

今天稍早，與艾米尼家人關係密切的消息人士及人權團體指出，伊朗安全部隊在她逝世1周年的今天拘留了她的父親。

維權組織「庫德族人權網絡」（Kurdistan Human Rights network）指出：「安全部隊今天拘留了艾姆賈德，在威脅他不要紀念女兒的忌日後，將他送回家中。」

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