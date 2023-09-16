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美國大型惡霸犬再奪人命 英國年底前擬全面禁養

中央社倫敦15日綜合外電報導
美國大型惡霸犬（American XL Bully）。（Getty Images）
美國大型惡霸犬（American XL Bully）。（Getty Images）

英國近來發生數起美國大型惡霸犬（American XL Bully）攻擊事件，昨天又有一名男子疑遭美國惡霸犬攻擊喪命。英國首相蘇納克今天表示，預計年底前全面禁養這類犬種。

路透社報導，這項消息發布不到一週前，英國伯明罕（Birmingham）一名11歲女童走在路上時，也遭體型壯碩、肌肉發達的美國大型惡霸犬攻擊。

蘇納克（Rishi Sunak）宣布禁養計畫時表示，對於一連串嚴重的犬隻攻擊事件，他「和全體國人同樣感到恐懼」。

蘇納克透過影片說：「很顯然，這不僅僅是少數犬隻訓練不良的問題，這是一種行為模式，這種情況不能繼續發生。」

蘇納克指出，伯明罕有男子昨天在一起疑與美國惡霸犬有關的攻擊事件中喪命。警方以過失殺人罪嫌逮捕一名男子。

據主張禁售、禁養大型惡霸犬的倡議團體「惡霸犬觀察」（Bully Watch）說法，英國去年發生的犬隻攻擊致死事件中，有超過半數是美國惡霸犬導致。

該團體表示，美國大型惡霸犬最初是由美國比特鬥牛犬和美國斯塔福梗犬交配生下，自2014年至2015年左右首次出現在英國，近年數量快速成長。

蘇納克已要求警方和專家們依法定義美國大型惡霸犬的特徵，作為希望在年底前禁養的第一步。

皇家愛護動物協會」（RSPCA）等多個英國動物福利慈善機構本週表示，禁止飼養特定品種犬隻並非解決之道。

動物福利機構在聯合聲明中指責「不負責任的繁殖、飼養及擁有」，稱英國政府應著重於犬隻控管法規並宣導飼主負起犬隻飼養與訓練責任。

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