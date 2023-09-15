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義大利警方在澳洲大學博物館 發現失竊藝術品

中央社雪梨15日綜合外電報導
在澳洲國立大學古典博物館內發現的失竊文物，包括一個有2500年歷史的雙耳瓶，瓶身繪有希臘大力士海克力斯（Heracles）與神話中的尼米安（Nemean）獅子搏鬥的場景。（Getty Images）
在澳洲國立大學古典博物館內發現的失竊文物，包括一個有2500年歷史的雙耳瓶，瓶身繪有希臘大力士海克力斯（Heracles）與神話中的尼米安（Nemean）獅子搏鬥的場景。（Getty Images）

澳洲國立大學今天表示，義大利藝品警探在這所澳洲頂尖大學發現失竊的古代藝術品，其中包括一件可能藏在成堆義大利麵下走私出境的文物。

法新社報導，澳洲國立大學（Australian National University）今天表示，它正與義大利憲兵隊（Carabinieri）的「專業藝術小組」合作，歸還這些無價的藝術品。

在澳洲國立大學古典博物館內發現的失竊文物，包括一個有2500年歷史的雙耳瓶，瓶身繪有希臘大力士海克力斯（Heracles）與神話中的尼米安（Nemean）獅子搏鬥的場景。

義大利警方在調查一名未透露姓名的藝品竊賊時，發現一張有著海克力斯花瓶的拍立得照片，這讓警方相信花瓶在送往澳洲前，來源是非法掠奪。

位在坎培拉的澳洲國立大學表示，它是在1984年蘇富比（Sotheby's）拍賣會上「出於善意」購買這個花瓶，相當「榮幸」與義大利調查人員合作，讓它回到真正的歸屬。

古典博物館館長派克－勞尼（Georgia Pike-Rowney）將這個可追溯至西元前530年的花瓶描述為古代地中海工藝「令人驚嘆的典範」。

憲兵隊與博物館還發現一塊來自義大利阿普利亞（Apulia）被盜的紅色魚盤，是校方1984年從美國的Holland Coins and Antiquities所購買，這間公司經營者為史溫格勒（David Holland Swingler），他是非法古物交易的關鍵人物。

派克－勞尼說，史溫格勒在走訪義大利期間向盜墓賊進行採購。

她補充說，史溫格勒「將這些物品藏在成捆的義大利麵和其它義大利食品中，然後走私到美國」。

義大利政府已同意將花瓶和魚盤出借澳洲國立大學，直至「未來某一天」歸還。

義大利 澳洲 博物館

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