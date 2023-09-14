繼法國以電磁波太強下令停售 荷比也要查iPhone12

圖為一名男子拿著iPhone 12。（路透）

荷蘭「大眾日報」引述官員說法報導，荷蘭數位監管機構正在就一份法國報告進行調查，報告稱蘋果公司的iPhone 12機型違反歐盟電磁輻射量限制，機構將要求蘋果作出解釋。

路透報導，法國國家頻譜管理局（L'agence nationale des fréquences, ANFR）12日下令蘋果（Apple）在法國停售iPhone 12，稱檢測 結果顯示這款手機的「電磁波能量比吸收率」（Specific Absorption Rate, SAR）超過法律允許的標準。「電磁波能量比吸收率」是衡量人體組織所吸收的電磁輻射量標準。

荷蘭數位基礎設施監察局（Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, RDI）監察員范迪克（Angeline van Dijk）告訴「大眾日報」（Algemeen Dagblad）：「已經超過了標準。幸運的是，不存在嚴重安全風險，但我們很快就會與製造商進行談話。」

「荷蘭和法國一樣重視手機的安全使用。手機必須符合歐洲標準。」

德國聯邦網路局（BNetzA）表示可能會啟動類似程序，並與法國當局保持密切聯繫。西班牙的消費者聯盟（OCU）則敦促當局下令停止銷售iPhone 12。

蘋果在一份聲明中指出，2020年推出的iPhone 12已通過多個國際機構認證，符合全球電磁波標準，已向法國主管機關提供蘋果和第三方實驗室的測試結果，證明手機符合標準，並對法國機構的調查結果提出質疑。

而在法國以違反電磁輻射量限制為由下令停售iPhone 12後，比利 時負責數位化事務的政務委員米歇爾（Mathieu Michel）表示，他將指示電信監管機構分析這款手機可能存在的健康風險。

米歇爾今天在寫給路透的電子郵件中寫道：「確認所有公民安全是我的職責。」

米歇爾表示：「我已迅速聯繫監管機構比利時郵政與電信管理局（IBPT-BIPT），要求對於該產品的潛在危險進行分析。」他也說，他還要求監管機構在稍後階段檢查所有蘋果智慧型手機，以及其他製造商生產的裝置。